Duelo de urgencias y reencuentro con Oriola en La Fonteta

Duelo de urgencias continentales esta noche entre el Valencia Basket y el. Ambos equipos necesitan la victoria, sobre todo los taronja, si quieren mantenerse a flote en lay con alguna mínima opción de llegar a los. Esa es la intención precisamente del equipo de Txus Vidorreta , quién a pesar de las dificultades no está dispuesto a arrojar tan pronto la toalla en el torneo europeo. "No renunciamos a nada", destacó, consciente de que la inercia en la competición puede cambiar en cualquier momento.

"No pensamos que estamos en tierra de nadie. Son partidos suficientemente bonitos y atractivos como para jugarlos y también tenemos la motivación de demostrarnos a nosotros mismos, en la medida que vayamos recuperando jugadores, lo que podía haber pasado estando todos bien", indicó el alero cántabro. "Tenemos al Barça en casa y vamos intentar ganar. Esa es suficiente ambición y motivación para seguir adelante, además estos partidos te dan ritmo y un nivel físico alto que te ayuda también en los partidos de la competición doméstica", continuó.

El choque, además, presenta otros atractivos en el terreno emocional. Para empezar el regreso de Pierre Oriola, cuya salida del club el pasado verano estuvo rodeado de polémica. El pívot catalán es el primero de los ´campeones de liga´ que dejaron el club que regresa a La Fonteta. "Este es un mundo profesional y quizás era su sueño desde niño... y le vino así. Pero creo que en Valencia se tiene que apreciar a todos y cada uno de los miembros que ganaron la primera Liga de la historia. Eso tiene que prevalecer, pero luego cada uno es libre de hacer lo que quiera evidentemente", subrayó San Emeterio en relación al recibimiento que merecía su excompañero.



El propio Pierre Oriola, en una sincera y extensa entrevista con SUPER horas antes, confesó que le gustaría "el mejor recibimiento posible. Siempre intenté dar el máximo en Valencia el año que estuve y mi cien por cien. Pero la gente es libre de opinar. Sé que no hice las cosas bien por algunas declaraciones desafortunadas. Seguro que algunas personas se sentirían mal, heridas, y entendería que me pudieran silbar o recibirme mal. Me gustaría que fuera un buen recibimiento pero es algo que yo no puedo controlar". Junto al de Tàrrega volverán también a pisar La Fonteta el valenciano Víctor Claver y Pau Ribas. Dos reencuentros siempre especiales aunque, en esta ocasión, eclipsados por la vuelta de Oriola.

En lo deportivo destacar de nuevo la baja deen los locales, que se suma a las de último en sumarse a la enfermería . El base balear se ha resentido de su lesión muscular en los isquiotibiales con la que llegó desdehace más de un mes y tras las pruebas médicas se ha confirmado que estar entre dos y tres semanas de baja.

Sito Alonso, por su parte, cuenta con la única baja de Kevin Seraphin por un esguince en la rodilla derecha , aunque deberá estar muy pendiente de los problemas musculares de Adrien Moerman y de la rodilla de Juan Carlos Navarro.

