Txus Vidorreta: "Este equipo tiene que parecerse al del año pasado"

Valoración del partido

ve motivos para ser optimistas después de sumar tres victorias en los últimos cuatro partidos de la Euroliga. Pero además de los resultados, destaca la actitud del equipo y su buena mentalidad pese a la complicada situación por las lesiones, tal y como quedó de manifiesto en la victoria de este martes contra el Barcelona

El partido ha estado igualado pero siempre hemos tenido una pequeña ventaja suficiente para controlar el partido en momentos claves. Hemos pasado la pelota, hemos encontrado jugadores con chispa y esta victoria es una satisfacción.



Buen racha en Europa

Tenemos que sumar y crecer, competir siempre y aprender porque es la primera vez que jugamos esta Euroliga, pero en una circunstancia complicada, hemos sumado tres victorias en los últimos cuatro partidos.



Mentalidad

Estamos muy satisfechos, hemos controlado el rebote en todo el partido y hemos mantenido la mentalidad en los momentos complicados.



Estado físico de Green

Green va a viajar pero no sabemos si va a jugar, tendrá que probar en Kaunas, las pruebas que ha hecho han ido un poco mejor y quiero ser optimista de cara a que al menos pueda estar con el equipo, otra cosa sería que pudiera jugar minutos. La idea sería que el domingo estuviera disponible y si no juega en Kaunas será difícil que llegue al domingo.



Clasificación

Si pensáramos que la Euroliga está perdida no habríamos ganado tres de los últimos cuatro partidos. El equipo otiene buena mentalidad, quiere crecer y ser asíduo de la Euroliga y queremos mantener viva la esperanza. Igualamos al Barcelona y queda tiempo, solo renunciaremos cuando no haya opciones.



El rival

El Barcelona tiene una gran plantilla, sí ha habido un momento en el que hemos atacado en el poste bajo cuando Sito ha decidido jugar con tres bajitos. La cave del partido es que hemos mantenido un buen equilibrio y mentalidad, en otros partidos se nos escaparon las ventajas y hemos sido más duros mentalmente que el Barcelona. Y un hombre fundamental en esto ha sido Dubi, en ese momento final en el que ha anotado dos o tres canastas hemos sido superiores.



Comparación con el Valencia BC de Pedro Martínez

Hemos doblado en rebote a un equipo que a nivel físico es superior a nosotros. Por las rotaciones no se ha visto esa superioridad, pero nosotros también teníamos seis bajas y aún así estamos compitiendo siempre hasta el final y hasta la extenuación. Este equipo se tiene que parecer al Valencia Basket de la temporada pasada, pero Diot, Sastre y San Emeterio han jugado muy poco este año, pero también me ha recordado al Valencia Basket de Perasovic y al de otros años. El 21 de 21 en tiros libres demuestra también la buena mentalidad. Hemos superado ese listón de no poder competir en los finales de partido de Euroliga. Empezamos a ser un equipo sólido como el del año pasado.



Jugadores tocados y cansados

Creo que Doornekamp está bien, de hecho ha vuelto a jugar. Rafa Martínez sí está con una pequeña sobrecarga. Él y Sam están rindiendo a un nivel top y no va a ser baja, pero a Sam, Dubi y Rafa hay que dosificarlos un poco para evitar que vuelvan a tener una carga de 30 minutos, porque sería perjudicial para el partido del jueves y el del domingo.



Arbitraje

Hemos tenido mejor arbitrajs que en otros partidos que hemos perdido. Los pasos de Rafa y la falta no pitada en una pérdida de Fernando están ahí, pero cuando estás con mejor mentalidad las decisiones arbitrales pesan menos.



Juego colectivo sin Erick Green

Cuando hay un jugador que entra es él el que se tiene que ganar los minutos, le pasa a Fernando, a Joan y a Erick Green. Hay que ir paso a paso para demostrar que puede jugar al mismo nivel que lo hizo antes. Si es así, recuperará los galones que tuvo. También ha hecho muy buenos partidos para el equipo, donde tiene que mejorar no es en ataque ni en compartir la pelota, sino en la defensa. En eso trabajamos sobre todo en la sala de vídeo, porque entrenamientos no tenemos tantos para mejorar.



Partidos ante el Zalgiris

Jugamos contra un equipo muy físico, tienen jugadores muy físicos en posiciones de 1, 2 y 3. Con ausencias vamos más justos, pero ellos tampoco tienen una rotación muy larga. Hay que entrar fuerte física y mentalmente. En el partido que jugados aquí tuvimos buenos y malos momentos. Hay que intentar aprovechar la buena racha.