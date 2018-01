Los ecos de L´Alqueria del Basket llegan hasta Nueva Zelanda

L' Alqueria del Basket sigue traspasando fronteras., entrenador de baloncesto en, visitóla semana pasada para realizar un seguimiento a los métodos de trabajo de, especialmente en L´Alqueria del Basket.

El técnico, que esta temporada será el primer entrenador de los Taylor Bay Hawks, de la New Zealand NBL (principal liga profesional del país) y también entrena a la selección nacional sub16 masculina, ha querido mejorar su preparación observando de primera mano entrenamientos y partidos tanto en nuestra ciudad como en Barcelona.

L´Alqueria del Basket le ha impresionado desde el principio. El entrenador no dudó en analizarla. "Es increíble el número de pistas. Pero lo que más me impresiona es que esto sea solo para Valencia Basket. He visto alguna instalación que se puede parecer un poco, pero nunca para un solo club, siempre se ha tenido que compartir con otras cosas que no eran baloncesto y aquí es lo primero. La gente que quiera amar el baloncesto en Valencia tiene una gran oportunidad para venir a disfrutar de este deporte y nunca se les va a decir que no hay pista o que no pueden hacerlo" decía.

En su país, es algo poco habitual. "En Nueva Zelanda si hay alguna instalación que se acerque por número de pistas pertenece a la ciudad y es compartida con otros muchos deportes" reafirmaba.

Por último, opinó acerca de lo que puede significar para la formación de los más pequeños. "Esta instalación te da la oportunidad de que un grandísimo número de niños y niñas estén expuestos a entrenamientos de alto nivel, eso permite que muchos de ellos puedan convertirse en grandes jugadores en el futuro" pronosticaba.

L´Alqueria del Basket, empieza a ser una referencia mucho más allá de nuestro continente