El Valencia Basket remonta pero cae ante el Zalgiris

Else dejó el alma ante elpara remontar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba desde el inicio. Y lo hizo para ponerse incluso por delante en los últimos minutos pero, en el cara o cruz final, la fortuna volvió a ser esquiva. Mereció más el conjunto taronja por carácter, orgullo y una gran segunda parte en la que acabó muriendo en la orilla (86-82) debido a los pequeños detalles. Una auténtica pena para un equipo que volvió a darlo todo sobre la pista.

No pudieron comenzar peor las cosas en Kaunas. Contagiados por el gélido ambiente en Lituania, al equipo taronja le costó un mundo entrar en el partido. Se repetía lo mismo que contra el Panathinaikos y el Fenerbahce en La Fonteta. Demasiado tiempo ante un equipo bien conjuntado como el Zalgiris, que aprovechó el ´regalo´ para instaurar una sólida renta desde el arranque (13-0; min. 4). Pero no sólo no había manera de anotar, sino que defensivamente el equipo era incapaz de frenar los grandes porcentajes locales.

Txus Vidorreta paró el partido, tiró de rotaciones e intentó ajustar la defensa. Funcionó. A la primera canasta de color taronja obra de Will Thomas a los 4 minutos y diez segundos, le siguió una notable mejoría defensiva. El resultado fue un parcial de 7-14 (20-14; min. 8) que devolvió las opciones en el encuentro a los valencianos.

Erick Green regresó ahí a las pistas después de su lesión pero, tras una buena entrada con cinco puntos consecutivos (24-19; min. 9), cayó de nuevo en un individualismo y debilidad defensiva que obligó a Vidorreta a sentarle al comprobar que el partido volvía a marcharse en el segundo cuarto (37-24; min. 15). Antes lo había hecho con Damjan Rudez (-3 en 2:38). Pleiss y Dubljevic estaban en pista y ni aún así el Valencia Basket era capaz de sacar algo positivo al juego interior.

El problema, por un lado, era una defensa sin dureza, poco agresiva y que concedía muchas facilidades al cuadro lituano. Todo lo contrario que en la otra parte de la pista, donde los de La Fonteta se estrellaban una y otra vez ante la presión del Zalgiris (41-24; min. 16). Faltaba confianza, circulación de balón y sobraban nervios para seleccionar mejor el tiro. Entre Pangos, con 10 asistencias, y Jankunas elevaron al máximo nivel el juego coral lituano, cuyas sensaciones eran de enorme superioridad en comparación con los ataques deslabazados y al límite del conjunto taronja (47-31; min. 20). La valoración era de 59-26 al descanso.

Los rostros serios en las filas taronja a la hora de retirarse a los vestuarios reflejaban fielmente lo que estaba sucediendo sobre la pista. Desgraciadamente, la decoración no cambió demasiado tras la reanudación. Pese a la eliminación tras una técnica de Brandon Davies, el Zalgiris mantuvo el partido bajo control sin demasiados problemas. Gran parte de culpa la tuvo Toupane, sensacional en este tramo del encuentro (56-40; min. 24). Lo peor, sin embargo, llegaría poco después con la lesión de Bojan Dubljevic. El pívot montenegrino se retiró al banquillo cojeando y con mucho dolor en el tobillo izquierdo 59-46; min. 26).

Lejos de acusar el ´mazazo´, el equipo dio un paso adelante en defensa para meterse de nuevo en partido. El acierto ofensivo de Green, con 12 puntos casi consecutivos en los minutos posteriores, sería determinante para sellar un parcial de 4-14 que dio de nuevo opciones a los de La Fonteta en el último cuarto (63-60; min. 31). El norteamericano recuperaba así su mejor versión para llevar a su equipo a un nuevo partido. Y más cuando Pleiss puso por primera vez por delante a los suyos (70-71; min. 35). El miedo se respiraba en el Zalgirio Arena.

Aguantaron los valencianos los siguientes tres minutos con un triple providencial de Pleiss (79-76; min. 38). El equipo de Jasikevicius, aprovechando el cansancio en las filas valencianas, había vuelto a encontrar el camino para anotar (83-76 a 1:18 del final). El choque estaba ya casi perdido pero un tiempo muerto de Vidorreta resultó providencial pues, desde la defensa y tras dos triples de Will Thomas, se llegó a los últimos segundos con todas las opciones (83-82). Falló Zalgiris y el Valencia Basket tuvo la posesión para ganar con 30 segundos por jugarse. Esta vez erró Thomas, quedaban 9 segundos y la falta sobre Pangos fue la sentencia. El norteamericano anotó uno de los dos tiros libre spero el rebote del segundo fue para el Zalgiris, que tras una nueva falta sobre Ulanovas, sentenció le choque con otros dos tiros libres.

FICHA TÉCNICA:

ZALGIRIS KAUNAS: Pangos (11), Ulanovas (10), Jankunas (11), Toupane (18) y Davies (8) --quinteto inicial--; Udrih (-), Milaknis (12), Micic (3), White (11), Masiulis (-), Kavaliauskas (2), Sayus (-).

VALENCIA BASKET: Van Rossom (9), Thomas (19), San Emeterio (7), Doornekamp (2) y Dubljevic (3) --quinteto inicial--; Rafa Martínez (3), Pleiss (20), Abalde (2), Rudez (-) y Green (17).

--PARCIALES: 26-19, 21-12, 16-26 y 23-27.

--ÁRBITROS: Javor (SLO), Mogulkoc (TUR) y Reiter (ALE). Eliminaron por faltas personales a Davies en el Zalgiris Kaunas.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena, 12.282 espectadores.