El Valencia Basket, a combatir el ´mal de altura´

La Liga Endesa llega esta tarde a su ecuador con un partidazo en La Fonteta. El Valencia Basket recibe al equipo revelación de la temporada, el Montakit Fuenlabrada , ahora mismo empatado a victorias con los taronja y peleando por terminar como segundo clasificado la primera vuelta. Un partido entre dos equipos que serán cabezas de serie en la próxima edición de la Copa del Rey y al que los dellegan, como no podía ser de otra manera, condicionados en exceso por las lesiones.

En esta ocasión, el infortunio se ha cebado con las posiciones interiores. Concretamente con la de pívot. A la ya sabida ausencia de Latavious Williams, todavía sin debutar esta temporada, se sumó la de Bojan Dubljevic tras sufrir un esguince de tobillo en el duelo ante el Zalgiris Kaunas en Euroliga. Pero por si no hubiera bastante, en el entrenamiento del sábado, Tibor Pleiss sufrió una torcedura, también en el tobillo, y aunque no parece grave, llega mermado a un partido en el que incluso podría no jugar.

«Creemos que lo de Tibor Pleiss no ha sido tan grave como para que tenga que perderse el partido, aunque será duda hasta el último momento», reconocía resignado Vidorreta tras el entrenamiento del sábado. De esta forma, el único pívot sano de la lista será el joven Tryggvi Hlinason, al que todavía le falta experiencia para asumir toda la responsabilidad interior en un partido de alto nivel de Liga Endesa.

Por eso, es probable que Vidorreta se vea obligado a salir con un quinteto más pequeño de lo habitual. Contando con que Pleiss pueda jugar algún minuto, lo más lógico sería que Aaron Doornekamp empezara como titular en el puesto de ala-pívot y Will Thomas haga lo propio como pívot. De cara a las rotaciones, tanto Pleiss –lo poco que pueda jugar– como Hlinason tendrán minutos como cinco, mientras que Rudez deberá jugar algo más de lo habitual como cuatro suplente, además de los minutos que puedan actuar ahí jugadores como Alberto Abalde o Fernando San Emeterio.

La nota positiva, en el aspecto físico, la pondrá Joan Sastre, que regresa a una convocatoria y que podría tener sus primeros minutos después de mes y medio ausente por una lesión de muñeca. El escolta balear ya está completamente recuperado, pero debe ir recuperando la forma poco a poco, por lo que no entrará de lleno en la rotación. «Ha completado su primer entrenamiento con el grupo, con buenas sensaciones en la mano, y preparado por si necesitamos tirar de él algún minuto ante la ausencia de Dubljevic por el cambio de rotaciones que va a implicar esa baja. Aunque la idea es trabajar con moderación y que pueda estar ya disponible en el próximo compromiso europeo al 100%», confesó Vidorreta.

El técnico vasco del Valencia Basket advirtió del peligro de un Montakit Fuenlabrada que, de la mano del técnico recién llegado a la Liga Endesa Néstor ´Che´ García, está cuajando la mejor temporada de su historia, peleando entre los grandes y llegando incluso a colocarse líder al principio del curso. «Va a ser cabeza de serie en la Copa del Rey, tiene magníficos jugadores, está haciendo una magnífica temporada y seguro que nos lo va a poner más difícil que los últimos partidos que hemos jugado en casa», dijo Txus Vidorreta.

La principal arma ofensiva del conjunto madrileño es un viejo conocido de La Fonteta y un clásico de la Liga Endesa y el baloncesto europeo. El base croata Marko Popovic, jugador del Valencia Basket en la temporada 2003/04, y que con 14,8 puntos de media por partido es el verdadero líder de un equipo en el que también destacan Eyenga, Pako Cruz o Roland Smits.