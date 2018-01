Alessandro Di Pasquale, ´fichaje´ para L´Alqueria del Basket

L´ Alqueria del Basket es ya una referencia en el continente. Tanto es así que entrenadores de distintos países se interesan por la situación de la casa europea del baloncesto. Algunos hasta el punto de querer descubrirla en persona.

Es el caso de Alessandro Di Pasquale. El técnico italiano, entrenador de primer nivel en su país, ha querido aumentar su formación trabajando codo con codo con los entrenadores de cantera de Valencia Basket.

Hasta final de temporada, Di Pasquale compartirá experiencia con los técnicos de L´Alqueria del Basket, realizará entrenamientos específicos, colaborará con los equipos cadete e infantil femeninos y participará en los campus de Valencia Basket. Un trabajo que según el protagonista, le está resultando muy útil. "Es un sueño entrenar aquí, ya había visto el proyecto y quería venir. Y aquí estoy, viendo cosas muy diversas con los distintos entrenadores, todos me están aportando algo nuevo para mi formación" decía.

Con respecto a lo que significa entrenar en L´Alqueria del Basket, el entrenador italiano también expresó su opinión. "No me extraña que todos los que vienen digan que es única en el mundo. Desde luego en Italia no hay una instalación así, y si la hay es polideportiva y nunca específica de baloncesto" comentaba.

Alessandro es un reflejo más de la apuesta que hace L´Alqueria del Basket por nuestro deporte, más allá de los niños, también por los formadores, para que el desarrollo de los jugadores sea el idóneo.