Nueva baja en el Valencia Basket ante el Khimki

Aunque no reviste una gravedad importante, al Valencia Basket continúan sin abandonarle las lesiones. En este caso el. El alero valenciano, al igual que ha pasado con, sufre una tendinitis en el Aquiles. Algo que empieza a tener muy preocupado apues se trata de una patología que e viene repitiendo en la presente temporada.

"La dinámica de Josep Puerto ahora es mala porque está lesionado y está sin poder trabajar con el equipo. Por eso no estuvo entre los doce ante el Montakit Fuenlabrada y estuvimos sólo once. Seguirá de baja por lo menos hasta la próxima semana, no estará en ninguno de los dos partidos", explicó el entrenador del Valencia Basket.

Más allá de los partidos, se trata de una baja muy importante sobre todo en los entrenamientos. De hecho el propio Vidorreta valoró muy positivamente su evolución y la posibilidad de buscarle ya una cesión a final de temporada para que siga progresando. "Su siguiente paso podría ser encontrar una cesión porque es un jugador muy joven y está haciendo las cosas bien. Tiene un gran potencial y a final de temporada tendremos que valorar si lo más conveniente para su progresión es una cesión", concluyó el preparador taronja.