Sastre: "Pasamos una muy mala época pero ya está olvidada"

Una de las grandes novedades en el choque de este viernes ante el Khimki será el regreso a la Euroliga de Joan Sastre . El escolta balear, que el domingo ya disputó doce minutos ante el Montakit Fuenlabrada , atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro y estas fueron sus impresiones:

Vuelta al equipo. "Tengo ganas de volver a estar con el equipo, de meterme en dinámica de grupo. Empezar a coger sensaciones e intentar ayudar al equipo lo antes posible".

Nivel físico. "Estoy bien. Los entrenamientos de esta semana los he hecho bien, con buenas sensaciones, mejorando cada día. Espero poder estar al cien por cien lo antes posible para ayudar".

Período de baja. "Se hace largo, porque al estar fuera no puedes ayudar al equipo que es lo peor que le puede pasar a un deportista, lesionarse. Lo que quieres es volver cuanto antes pero hay que tener paciencia. Lo peor ya ha pasado y ha que mirar hacia adelante".

Estado de la muñeca derecha. "Al principio me costaba mucho y pensaba que se iba a complicar bastante pero cuando veo que van pasando los días, va mejorando. No tengo las mismas sensaciones que antes pero he mejorado mucho y espero que poco a poco vuelva a ser como antes".

La jugada de la lesión. "He visto la jugada alguna vez. El día después del partido la vi repetida pero ya no la he vuelto a ver. Una vez fue suficiente. Hay que disfrutar de este baloncesto y lo importante es que estoy de vuelta. A la hora de hacer mates a lo mejor me lo pienso otra vez".

Opinión sobre el Khimki. "Es un equipo muy físico con jugadores muy talentosos en ataque liderados por Shved. Tendremos que estar muy bien en defensa sobre todo con él y no permitirles coger rebotes. Ellos al ser un equipo muy físico cargan mucho el rebote, son muy duros en defensa y tenemos que igualar su nivel de dureza si queremos ganar"

Buena dinámica del equipo"Ganar siempre hace que tengamos más confianza y juguemos mejor. Pasamos una muy mala época pero yo creo que ya está olvidada. Tenemos que intentar recuperar jugadores lesionados y esperemos que no caiga nadie más y a medida que vayamos estando todos a nivel de resultados la cosa irá mejorando".

Minutos ahora muy caros. "Los que han estado aquí jugando han hecho un trabajo increíble superando las adversidades que ha habido. Han luchado y han demostrado que pueden jugar en cualquier momento. Los que venimos ahora si queremos tener minutos hay que ganárselos en la pista".

Defensa sobre Shved. "Quizás no estoy en mi mejor momento, casi dos meses parado se nota. Es cierto que en la lesión de la mano no estás parado al cien por cien. Puedes correr, puedes hacer cosas de técnica individual. No estoy en muy muy buena forma pero no estoy tan mal como habría estado si hubiera tenido una lesión en la pierna. Me veo capacitado para defenderle. Sabemos que va a tomar muchos tiros, que se va a jugar balones, por lo que lo más importante es que lo haga con malos porcentajes. Se va a tirar 15 o 20 tiros y que va a meter 20 puntos pero mejor que lo haga con peor porcentaje. Ese es el objetivo del partido".