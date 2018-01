Sabor agridulce

no pudo celebrar la meritoria victoria del Valencia Basket ante elcomo habría sido habitual y todo por la preocupante lesión de, a la que se refirió en la rueda de prensa posterior al partido, con semblante de preocupación.

"Ha sido una victoria muy importante y se la dedicamos a Sam Van Rossom. No tenemos más bases, pero los que jugaron los últimos minutos lo hicieron increíble. Estamos felices por el triunfo, pero tristes por la lesión de Sam. Hicimos un gran trabajo y merecimos la victoria.



Lesión de Van Rossom

"No he llorado. No tengo lágrima en el ojo izquierdo. Fernando me ha dicho que Sam ha notado un 'crash'. Estaba emocionado, eso sí. Él no ha podido decirme nada y ahora está en el hospital. La caída ha sido muy mala, pero no sabemos nada aún. Ahora estaba más tranquilo, porque antes estaba muy asustado".



Otro golpe más

En el primer tiempo no teníamos buenas sensaciones pese a ir por delante. He notado alguna desconexión que me preocupaba. Pero en el segundo tiempo, espoleados por la lesión de Sam, el equipo ha mostrado un coraje tremendo para conseguir la victoria. Hemos ido al vestuario y, como ante el Panathinaikos, hemos pensado cómo ganar, que somos tipos con suerte por llevar este escudo, y que teníamos que dar el máximo para ganar. He hablado de que tenemos cuatro bases cojonudos. Alberto, Fernando, Joan y Erick son bases cojonudos. Puerto no está muerto así que viajará con el equipo. Ferrando también nos ayudará. Iremos a Santiago con 12 jugadores y a ganar como siempre.



Latavious Williams

Con Rudez, hasta el lunes, no haremos nada. De Latavious, el primer reconocimiento ha sido positivo. Lleva siete meses sin competir, pero a nivel óseo mejora. Hasta que no lo veamos en cancha no podremos saber. Él está sonriente y bien, pero necesitará un tiempo para ponerse en forma. Crucemos los dedos para que no se resienta.



Antes de Txus Vidorreta, también habló el entrenador del Khimki, Bartzokas quien destacó que "ha sido un partido duro en el que ambos equipos hemos tenido opciones. Hemos perdido porque no hemos ejecutado bien el tramo final. Hemos parado de hacer lo que estábamos haciendo bien y hemos permitido que el Valencia Basket se llevara el partido. No hemos sido sólidos y hemos perdido la concentración en muchas fases del encuentro".