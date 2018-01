Aaron Doornekamp: "No estamos jugando contra los Golden State Warriors"

El Valencia Basket llega al partido de este jueves contra elen una delicada situación por las cada vez más lesiones que afectan a la plantilla. Pero a pesar de eso, Aaron Doornekamp prefiere no poner excusas y se muestra optimista de cara a las opciones de sumar un nuevo triunfo en la Euroliga.

Así, el canadiense con pasaporte holandés, destaca que "no es la situación ideal, preferiríamos estar sanos, pero es lo que hay y tenemos que intentar hacerlo mejor posible. Creo que tenemos posibilidades, tenemos jugadores profesionales y eso nos da posibilidades, hay que salir allí y luchar. No estamos jugando contra los Golden State Warriors, así que hay que salir allí, luchar y tratar de ganar".

Respecto al posible cansancio que afectó a la plantilla el pasado fin de semana en Galicia, donde el Valencia Basket perdió contra el Monbus Obradoiro, Doornekamp cree que no se perdió por ello. "Ellos metieron algunos tiros importantes, estuvieron activos para hacerlo y nosotros jugamos blandos. No creo que tuviera que ver con las lesiones. Fue culpa nuestra y hemos de jugar mejor para que eso no vuelva a ocurrir".

A nivel personal añade que "estoy jugando más minutos y es lo que toca cuando hay pocos jugadores, se trata de dar lo máximo, salir, jugar duro y recuperarse para volver a jugar. No hay excusas para salir fuerte y jugar duro cada día en la pista".