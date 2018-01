Los fichajes que pide Txus Vidorreta

Jugadores disponibles

Txus Vidorreta afronta el partido de este jueves entre el Valencia Basket y elcon solo siete jugadores disponibles del primer equipo, pero a pesar de ello asegura que lo harán con la ilusión de sumar una nueva victoria en la

No serán solo seis jugadores del primer equipo. Tenemos algunos jugadores tocados, el partido del domingo teníamos seis jugadores, tocados, cuatro han entrenado hoy con normalidad, en el partido no estuvieron en la mejor condición y así se percibió en la cancha. Fueron Will Thomas, Rafa Martínez, Erick Green y Josep Puerto, que salía de una lesión. Los cuatro han podido entrenar y es una buena noticia. Los otros dos jugadores son Fernando San Emeterio y Tibor Pleiss, que sabeis que arrastra una fascitis y le va a venir muy bien las 48 horas de descanso. Tibor va a estar mañana seguro con el equipo en el viaje y al 100 % que va a jugar en Estambul, con lo que serían siete jugadores del primer equipo. Fernando es más difícil porque en el partido del Zalgiris se hizo daño en la rodilla y esta es una semana para tener precaución. Tenemos muchos partidos por delante importantes, no solo el del jueves, sino también el del domingo y la Copa del Rey es pronto, y con Fernando lo tenemos más complicado aunque decidiremos a última hora si viaja o no. habrá siete jugadores profesional, Hlinasson, Josep Puerto y a Luis Ferrando.



Estado de Dubljevic

Dubljevic salió ayer a la cancha y en los desplazamientos laterales, la evolución no es buena. Dijimos dos o tres semanas y pasado mañana se cumplen dos semanas. Jugamos tantos partidos que nos parece que hace mucho y no hace tanto. Sergi García continúa con tirantez y molestias en la zona dañada y todavía no ha hehco nada.



Fichajes

Estamos en ese trabajo, queremos tener dos jugadores lo antes posible. Queremos ver cuál es la evolución del trabajo de Latavious y falta también el sustituto de Sam. Pero es imprescindible tener dos jugadores lo antes posible porque si no no tendremos tiempo de reconstruir el equipo de cara a la Copa del Rey.



Latavious Williams

Ha empezado ya a hacer trabajo en pista, pero en solitario, después de todo este tiempo, lo más importante es hacer las cosas sin prisa pero sin pausa. Ha salido a la cancha y ha hecho bandejas, ha corrido y lo importante es ver si hay resaca después de ese trabajo, porque de cara a la Copa vamos muy justos. Necesitamos dos jugadores y en esa línea estamos, pero también nos vamos a dar tiempo para ver cuál es la evolución real de Latavious.



Necesidades del equipo

Necesitamos los dos jugadores porque si no, lesiones generan lesiones y lo estamos viendo. Necesitamos dos jugadores para alargar la rotación, pero lógicamente, lo más importante ahora es un base



Nombres propios

No es un momento de hablar de nombres porque las operaciones son todas complejas y entrar en poner nombres no es mi cometido. Creo que todos sabéis que dos jugadores son importantes para nosotros y ver qué sucede con Latavious y antes de valorar jugadores en la posición de ala-pívot tenemos la obligación de cerrar un base.



Urgencias

Como entrenador me gustaría tenerlos lo antes posible, no solo para este fin de semana, sino para tener tiempo para llegar en buena condición a la Copa del Rey.



Negociación abierta

Me consta que ya se está negociando con un jugador



Racha de enero

No llegamos en la mejor condición y ha sido una lástima cómo hemos acabado este mes porque creo que ha sido un muy buen mes de enero, tenemos que valorar que, el equipo, después del parón de Navidad recibió al Panathinaikos y hasta el final del partido contra el Khimki habíamos ganado siete partidos de once con múltiples adversidades. No hemos podido acabar el mes con la octava victoria en doce partidos, hemos hecho un 7-5 y además hemos perdido a nuestro jugador más en forma, lo que lógicamente nos hace llegar en un período de reconstrucción, pero vamos con la ilusión de realizar un buen trabajo, de trabajar en determinados aspectos defensivos que hemos metido como novedades para ponerles las cosas difíciles y sobre todo, para seguir aprovechando para aprender y crecer, como digo siempre. En este caso lo hacemos con una rotación más reducida de la que ya solemos tener pero con la misma ilusión de hacer un buen trabajo.



Partido de Turquía

Estamos en las dos competiciones todo el año, pero ante imprevistos no puedes reaccionar. Hemos perdido más jugadores y con menos de diez jugadores a Turquía no podemos ir. Vamos a estar centrados en hacer un buen trabajo porque es la mejor forma de afrontar un partido tan importante.



Mercado

No es mi estilo el lamentarnos, pero todos somos conscientes de que si hubiéramos tenido algún jugador ya aquí, habríamos estado en mejor condiciones.



Opciones para el base

Abalde hizo un muy bien trabajo, lo hizo bien de segundo base y también de base titular, en Santiago hizo +2, tenemos un jugador que no es base puro pero que está siendo capaz de ayudar al equipo a obtener triunfos en enero, de ser muy importante en la victoria contra el Khimki y que, mientras él estuvo en la cancha en Santiago, el equipo fue capaz de competir. Sin él en la cancha no tenemos argumentos como para poder ser sólidos y el equipo se ve afectado mentalmente, los roles, la seguridad. No es una cuestión de tiempo para que otros asuman esa función, sino de traer un jugador.



Cambios en el Anadolu Efes

Ellos tienen una gran plantilla. Han fichado a Toney Douglas, han recuperado a Derrick Brown, han fichado a Zoran Dragic, creo que tienen una plantilla de máximo nivel. Han ajustado los roles, ya juegan mucho menos juntos Dunston y Stimac. Tienen dos jugadores por puesto y vamos a encontrarnos un equipo que juega distinto y que no ha tenido mucho tiempo para introducir muchas novedades. La única ventaja que tenemos es que juega sencillo y jugar sencillo, aunque es una virtud, también es para nosotros una ventaja porque tenemos menos ajustes que realizar y con tantos cambios cada semana, nos permite ser optimistas de cara a plantarles cara.