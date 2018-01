Compás de espera en el Valencia Basket por Alex Renfroe

Compás de espera en elpor, una de las opciones que ya apuntó en su edición impresa de este martesy que en las últimas horas ya no parecía tan complicada tras la eliminación delde la. Aún así, sigue siendo compleja pues el conjunto turco continúa mostrandose muy reticente al traspaso. De hecho, hoy miércoles debe dar una respuesta definitiva a la entidad taronja.

El jugador, a sus 30 años, conoce bien la Liga Endesa tras sus etapas en el Barcelona, el Valladolid y el Baskonia, mientras que en el Galatasaray ha promediado 8,8 puntos, 3,8 asistencias y 3,1 rebotes en menos de 25 minutos de juego en la Eurocup.

No es la única opción que baraja la secretaría técnica del Valencia Basket, pero sí la que más gustaba a los técnicos siempre y cuando su actual club estuviera abierto a negociar. Una operación que podría cerrarse en cuestión de horas, pero para la que hay plan B si no es posible. Y es que por encima de todo urge la llegada de un base, a pesar de que Txus Vidorreta pida también la de un ala-pívot. Kevin Jones, en este último caso,parece ser el elegido si finalmente no convence la evolución de Latavious Williams.