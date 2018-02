Txus Vidorreta recuperará un jugador ante el Real Betis

, entrenador delt, analizó la derrota de su equipo en Estambul ante elen la 21ª jornada de la. Estas fueron sus declaraciones ante los micrófonos de Gestiona Radio.

Valoración del partido

"No hemos empezado bien pero luego hemos corregido algunos detalles. Aún así nos ha costado atacar su buena defensa. Ellos son un buen equipo y cuentan con todos sus efectivos. La buena dinámica nos ha permitido ponernos a cinco puntos en el último cuarto pero ahí ha llegado esa antideportiva que les ha permitido coger otra vez une buena renta. No estamos en la mejor condición para hacer otro esfuerzo adicional a falta de cuatro minutos"

Sensaciones en el equipo

"La sensación del equipo es de frustración porque está siendo una temporada complicada. Pero lo más importante es que en cada partido nos dejamos la piel y buscamos soluciones a las adversidades. En general los nueve que han estado hoy, más Ferrando y Vera que nos han ayudado en los entrenamientos a preparar el partido, es de de destacar su compromiso al cien por cien"

Estado físico de Tibor Pleiss

"Sufría con él cada vez que lo metía en pista porque no está bien. Ha hecho un gran trabajo pero con su cuarta falta he decidido no volver a sacarlo. Lo ha hecho muy bien en los veinte minutos que ha jugado pero no estaba para jugar más por la fascitis"

Novedades ante el Real Betis

"Este viernes habrá descanso y tratamientos, y el sábado entrenaremos. Estoy seguro, bueno convencido, de que San Emeterio estará ante el Betis. Así lo teníamos pactado y me consta que el descanso le ha ido bien. Los casos de Dubljevic y Sergi García son más complicados. No vamos a forzar a nadie porque la salud es lo primero, pero el que pueda estar estará porque es un partido muy importante. Hay que tener los cinco sentidos en la Liga Endesa"