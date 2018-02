Este 2 de febrero se cumplen exactamente 20 años del día en el que undebutante en la competición se alzaba con el título de laganándole la final alpor 89-75. Un triunfo que suponía el primer trofeo que entraba en las vitrinas de nuestro Club. Dos décadas después, ningún otro equipo ha podido lograr repetir un hecho que no tenía precedentes, ganar la Copa del Rey con el formato actual en su primera participación. Es por ello que Valencia Basket d ará un giro hacia un pasado en blanco y rojo durante el partido de laante elPlus del domingo 4 a las 18:00 horas con el propósito de rendir homenaje a los jugadores y cuerpo técnico que consiguieron aquel título.

El entrenador de aquel equipo, Miki Vukovic, y el capitán y actual responsable de marketing y relaciones externas del Valencia Basket Víctor Luengo han presentado los actos de conmemoración del 20º aniversario de la Copa del Rey en una comparecencia que ha tenido lugar en la Sala de Prensa de la Fonteta y en la que han estado acompañados por el consejero delegado de Valencia Basket, Paco Raga.

Bajo el lema #Esperitdel98, el domingo se reunirá en la Fonteta buena parte de la plantilla y cuerpo técnico de aquel primer equipo campeón, que durante media hora estarán a disposición de los aficionados que quieran fotografiarse con ellos y el trofeo de la Copa del Rey. Además, se ha desvelado que el Valencia Basket jugará su partido del domingo ante el Real Betis Energía Plus con una equipación blanca, réplica de la que utilizaba el equipo campeón en 1998. Las camisetas originales se subastarán tras el partido y los beneficios se donarán a una acción benéfica.

El capitán de Valencia Basket, Víctor Luengo ha reconocido que "para nosotros cumplir 20 años de un título que significó tanto para el Club, para la ciudad y para el aficionado representa una emoción tremenda, aunque nos haga más mayores (risas). El paso del tiempo nos hace ver lo importante que fue lo que conseguimos en aquel momento porque han pasado dos décadas y todavía no hemos podido volver a repetir una hazaña así aunque hayamos estado en muchas finales se nos resiste. Creo que eso le da aún más mérito a lo que conseguimos con nueve chavales, tres americanos y dirigidos por Miki Vukovic. Como capitán y haciendo un poco de portavoz de la plantilla, nos llena de orgullo que el Club nos haga este homenaje".



Por su parte, el entrenador que dirigió al equipo en aquel torneo, Miki Vukovic, ha señalado que "hay que recordar muchas cosas. En primer lugar, hay que agradecer a los jugadores, directivos, al Club y a los aficionados. Todos juntos empezamos a crear el equipo y todos crecimos juntos. E hicimos algo que nadie hizo en España antes y que no ha podido repetir después. Fuimos con un grupo de chavales a la Copa del Rey y nos convertimos en el primer equipo debutante que ganaba el título. No ha vuelto a pasar nada parecido. Y creo que la afición empezó también a crecer con nosotros. Ninguno de nuestros jugadores tenía en su carrera una final grande, no teníamos experiencia. Al final supimos ganar la guerra psicológica en ese partido. Hay muchos detalles que van a quedar en la historia del baloncesto español. Y creo que es muy bueno que quede escrito, que todo esto no se olvide".

Vuelve la equipación blanca

Valencia Basket jugará su partido del domingo ante el Real Betis Energía Plus con una equipación de color blanco con los números y letras en rojo y detalles en azul que Luanvi ha diseñado como una réplica actualizada pero casi exacta de la que usaba el equipo en 1998. La composición de la camiseta es idéntica a la usada hace 20 años con dos novedades significativas: a la altura de las lumbares en la parte trasera de la camiseta aparecen en letras grises los nombres de todos los jugadores y cuerpo técnico del equipo del 98 y los patrocinadores de la camiseta actual aparecen en la que usará el equipo el domingo. Antes del inicio del partido, los jugadores de la plantilla de la temporada 2017-18 del Valencia Basket posarán junto con los componentes del equipo del 98 presentes en el pabellón para una fotografía para el recuerdo. Una vez concluido el encuentro, las camisetas originales utilizadas por los jugadores se subastarán y los beneficios se destinarán a una causa benéfica. El Club desvelará la próxima semana la fórmula elegida para poder pujar por las camisetas y la organización que se verá beneficiada por esta acción

Las camisetas, ya a la venta

Desde ahora mismo, los aficionados interesados podrán encontrar en nuestra Tienda Oficial una edición limitada de camisetas blancas como las que lucirán nuestros jugadores en el partido ante los béticos a un precio de 40 euros. Para facilitar la adquisición de este nuevo producto, la Tienda del Valencia Basket en la Fonteta no solo estará abierta en la tarde del viernes en su horario habitual, sino que abrirá de forma excepcional el sábado 3 (de 10h a 14h y de 16h a 20h) y el domingo 4 desde la apertura de puertas del pabellón (17:00 horas) y durante todo el encuentro ¡No pierdas la oportunidad de acudir a la Copa del Rey de Gran Canaria 2018 luciendo el #Esperitdel98!

Photocall para fotografiarse con los campeones€ y la Copa

El domingo, los aficionados encontrarán junto a la puerta 2 de la Fonteta un photocall con una imagen gigante de la Copa del Rey 98. Durante media hora en la previa del inicio del partido ante el Real Betis Energía Plus, desde las 17:15 horas y hasta las 17:45 horas, todos los seguidores que así lo deseen podrán fotografiarse integrados en una imagen para el recuerdo junto con los componentes del equipo campeón de 1998 que acudirán al encuentro y el trofeo de la Copa del Rey. Una ocasión perfecta para rememorar el primer éxito en la élite de la historia de nuestro Club si ya lo viviste con nosotros. O de conocer a nuestros primeros campeones si llegaste a la Familia Taronja ya en el Siglo XXI.

En ese photocall estarán, además de Miki Vukovic y Víctor Luengo, Berni Álvarez, José Luis Maluenda, Jesús Fernández, Iñaki Zubizarreta y César Alonso como ex jugadores. Como representantes del cuerpo técnico estarán presentes Fernando Jiménez (segundo entrenador), Miguel Maeso (preparador físico), Martín Labarta (delegado de campo) y la viuda de nuestro doctor Jorge Mora. Además claro de Alfonso Castilla delegado y de Pablo Martínez fisioterapeuta que se mantienen de la plantilla de 1998.

Comida de reunión y visita a L´Alqueria del Basket

Todo comenzará a mediodía, cuando los integrantes de la plantilla de la temporada 1997-98 se reunirán en L´Alqueria del Basket para realizar una comida en su reencuentro. Acto seguido, realizarán una visita guiada por la instalación, en la que varios de ellos conocerán de primera mano la nueva casa del baloncesto de formación en Valencia.

Homenaje a los héroes del 98

El descanso entre el primer y segundo cuarto del partido ante el Real Betis Energía Plus se ha reservado para que la Fonteta pueda volver a aplaudir a los miembros de la plantilla y el cuerpo técnico que levantaron el primer título del historial taronja. Los componentes de aquel equipo presentes en la Fonteta serán presentados uno por uno para que formen en el centro de la pista y recibirán de manos del presidente Vicente Solá una camiseta conmemorativa de este 20º aniversario. Durante los tiempos muertos, el resto de jugadores que por diferentes motivos no puedan estar mañana en la Fonteta se dirigirán a los aficionados con vídeos que serán proyectados en el video-marcador de la Fonteta.