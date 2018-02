Homenaje del Valencia Basket a los héroes del 98 ante el colista Betis EPlus

La Fonteta vivirá hoy un día especialmente emotivo y no por lo que hay en juego ante el Betis Energía Plus , sino por coincidir este encuentro con el homenaje que hará el club a los campeones de la Copa del Rey de 1998 . Un hecho que hace si cabe más necesaria una victoria para que la fiesta sea completa 20 años después de un hito que no se ha vuelto a repetir.

Las bajas por lesión de Dubljevic, Sergi García, Guillem Vives, Sam Van Rossom, Latavious Williams y Antoine Diot, sumadas a la ausencia del croata Damjan Rudez una vez que finalizó su contrato temporal con Valencia Basket, dejan a Txus Vidorreta con solo ocho jugadores de la plantilla disponibles para medirse al Betis, aunque a pesar de ellos, los taronja no pueden permitirse un nuevo tropiezo ante un colista que llega a La Fonteta con solo 4 victorias en 18 encuentros.

Los taronja, eso sí, recuperan salvo contratiempo de última hora a un Fernando San Emeterio muy recuperado de las molestias que arrastraba en su rodilla izquierda desde el partido de la Euroliga en Kaunas y que le hicieron descansar en el último encuentro ante el Anadolu Efes en Estambul.

Los siete triunfos seguidos en la Fonteta invitan también al optimismo de cara al encuentro de hoy, aunque por otra parte, los taronja se miden a uno de los rivales que mejores resultados ha obtenido en La Fonteta en los últimos años.

Eso sí, el rival de hoy llega en un mal momento de forma después de un complicado mes de enero en el que se redujo el efecto balsámico de los cuatro triunfos seguidos que encadenó en diciembre, ya que sumó otras cuatro derrotas seguidas ante el FC Barcelona, el San Pablo Burgos, el Baskonia y el Delteco GBC.

El equipo verdiblanco, sin embargo, se ha reforzado con la llegada de Óscar Quintana y los fichajes de Draper, Schlib y Zagorac. El nivel del ala-pívot Ryan Kelly y la presencia de los recuperados Dontaye Draper –ausente los dos últimos partidos por una contractura muscular en la espalda– y de Mikel Uriz y Oderah Anosike, recuperados en principio del proceso gripal que sufrieron en los últimos días, hace que los taronja no se puedan confiar pese a jugar ante el colista.

Los precedentes tampoco invitan a lanzar las campanas al vuelo, ya que aunque los precedentes son favorables al equipo valenciano con 19 victorias locales y 12 visitantes, el equipo sevillano es uno de los que mejores resultados ha sacado en el feudo taronja en la Liga Regular ACB en los últimos años, llevándose el triunfo de la Fonteta en tres de sus últimas seis visitas en fase regular.

En los actos de homenaje a los campeones de la Copa de 1998, los aficionados tendrán la oportunidad de fotografiarse con buena parte de la plantilla y cuerpo técnico de los campeones del 98, que estarán en la Fonteta y durante media hora con la Copa en un photocall ubicado junto a la Tienda Oficial. Además, los representantes de aquella histórica plantilla recibirán el homenaje de la Fonteta en el descanso entre el primer y el segundo cuarto. Por otra parte, las camisetas originales utilizadas por los jugadores en el partido de hoy ante el Betis se subastarán tras el partido y los beneficios se donarán a una acción benéfica.