Vidorreta: "El mercado no nos da el base que queremos"

, entrenador del Valencia Basket , compareció en rueda de prensa tras el encuentro ante el Real Betis Energía Plus . El preparador vasco analizó así el choque ante el cuadro sevillano y la actualidad taronja de los últimos días:

Valoración del partido

"El equipo ha salido muy concentrado, con un gran tono defensivo. Hemos sabido mover muy bien la pelota, encontrando opciones dentro y fuera. Ellos han tenido que cerrarse y hemos encontrado muy buenas opciones de tres puntos. Nos hemos ido diez puntos arriba en el primer cuarto, diferencia que hemos mantenido en el segundo con la confianza en el trabajo que estamos haciendo y los buenos resultados que estamos obteniendo en casa"

Premio a los jóvenes

"Hemos ganado esos dos siguientes cuartos aunque en el último hemos bajado un poco. Es una victoria importante que nos da confianza para los próximos compromisos pero sin un excesivo desgaste, que también es muy importante. También es un premio para los jugadores jóvenes que nos están ayudando desde pretemporada y están siendo importantes en el trabajo diario"

Abalde y Sastre como bases

"Está claro que tanto Sastre como Abalde han hecho un gran esfuerzo y han ayudado al equipo ofensiva y defensivamente. El equipo está jugando en una buena línea, todos tenemos claro nuestros roles y lo que queremos buscar. Ambos están haciendo un ejercicio de madurez notable ante un equipo con gente como oficio como Franch, Draper... Los bases y los cincos forman la columna vertebral y de eso sólo tenemos un cinco. Pero el equipo entiende que hay gente que sabe hacer eso también, nos han dado un punto de equilibrio importante aunque es evidente que en Euroliga vamos a sufrir más"

Fichaje de un base

"No vamos a traer un jugador para que sea un proyecto o reserva. Ese papel estaría asignado ya para Sergi García. Si aparece otro jugador importante vamos a intentar ficharlo"

Opciones en el mercado

"En principio no tenemos ningún jugador que pensemos que nos dé ese salto de calidad y mientras no lo encontremos no vamos a fichar. Ahora el mercado no nos da el base que queremos, pero vamos a seguir porque creemos que el equipo necesita un base puro a día de hoy y seguimos peinando el mercado"

Latavious Williams y posible fichaje de un interior

"No se ha parado y eso ya es una buena noticia. La evolución de Dubljevic también es buena en las últimas 24 horas porque tenía molestias. Veremos la evolución de Latavious y si sigue así fichar un interior va a ser ya una cuestión secundaria porque además estamos ya muy justos de fechas"