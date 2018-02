Avances importantes de cara al nuevo pabellón del Valencia Basket

La construcción de un nuevo pabellón enestá cada vez más cerca. Así se desprende de los avances en las conversaciones mantenidas desde el pasado mes de septiembre entre el máximo accionista del, y el alcalde de València,. Éste último reconoció este miércoles ante los medios de comunicación esos continuos contactos pero señaló que sólo es una «posibilidad» y sobretodo pidió «prudencia». «Evidentemente, estamos hablando con Roig sobre esta posibilidad. En el momento en que podamos avanzar ideas lo diremos. Es muy pronto y quiero ser muy prudente con estas cosas», indicó el primer edil.

«Estamos hablando, como estamos hablando con muchas empresas españolas y no españolas, extranjeras, para que vengan cosas aquí y para que se instalen cosas aquí», destacó, sin querer entrar en más detalles. «Esta semana ha pasado más de una y la semana pasada más de dos, de empresas significativas y de eventos significativo», dijo, antes de reiterar que hay que ser «prudente» antes de que los proyectos se materialicen.

Y no le falta razón, aunque lo cierto es que los avances son mucho mayores de lo que quiso mostrar Ribó públicamente. Por lo pronto, este periódico ha podido confirmar que el propio Juan Roig viajó la pasada semana hasta Berlín acompañado por varios técnicos de ERRE Arquitectura –mismo estudio encargado de llevar a cabo los proyectos de L´Alqueria del Basket o la Marina de Empresas–. El objetivo no era otro que realizar un estudio detallado del Mercedes-Benz Arena –con capacidad para 16.000 espectadores y un coste de 165 millones de euros–, que se unirá al de otras ideas sacadas de los pabellones visitados por el equipo en la presente edición de la Euroliga, y del que saldrá el proyecto definitivo para el nuevo pabellón multiusos con el que el Valencia Basket quiere dotar a la ciudad.

Un recinto que, como ya informó SUPER a principios de noviembre, se ubicará en la parcela que se encuentra junto a L´Alqueria del Basket –entre la calle Ángel Villena y la avenida Antonio Ferrandis– una vez se consume la adquisición de esos terrenos por parte del Valencia Basket. Precisamente, preguntado por la fórmula de la subasta pública de suelo como posibilidad para que el club adquiera esa parcela, Joan Ribó señaló que «ya veremos. Vamos a ser muy prudentes. En estos momentos estamos viendo las posibilidades y hay diversas. Prefiero no entrar en más detalles». Recordemos que el paso previo para ello pasa por un visto bueno de la Conselleria de Educación que, aunque aún no se ha producido, no debería constituir un problema.