Itoudis raja del arbitraje tras caer ante el Valencia Basket

Críticas arbitraje

"No quisiera empezar esta rueda de prensa hablando del arbitraje pero tal y como ha sido lo haré porque puedo estar aquí. Aquí no me han expulsado y puedo hablar libremente ante la prensa. Destaco el gran partido y esfuerzo del Valencia Basket y su organización, a la que respeto mucho. Pero mi club y jugadores merecen más respeto y mejor nivel de arbitraje".



Segunda técnica

"Aplaudo la defensa de mi equipo y entonces la segunda técnica y me expulsan del partido por esto. El arbitro está de espaldas, me dice que pare, pregunto porque y me echa del partido"



Protesta formal

"Vamos a presentar, tras hablar con mi presidente, una protesta formal por el nivel de los árbitros en el día de hoy. Enhorabuena al Valencia Basket por la victoria por supuesto, pero lamento que la rueda de prensa sea por esto"



Valoración del partido

"Mi equipo estuvo mal en la primera parte, se ha conectado en la segunda, pero esta técnica nos ha trastocado. Ha motivado al equipo pero no suficiente. Estos errores pueden suceder porque somos humanos pero creo que era necesario hablar de este nivel de arbitraje"



Valoración del Valencia Basket

"El Valencia Basket es un gran equipo, es el campeón de la Liga Endesa, y le respeto totalmente. Le he dado la enhorabuena. No tiene nada que ver con los árbitros. Creo que mi equipo ha ganado la segunda parte aunque ellos han ido sobre treinta minutos por delante. El Valencia ha hecho un gran trabajo, mis quejas no tienen nada que ver con el partido del Valencia Basket. No hay ningún conflicto con el Valencia Basket, pero creo que mis quejas pueden ayudar al nivel del arbitraje y el futuro de la Euroliga porque no he hecho nada para la segunda técnica"