Vidorreta: "Al Valencia Basket hemos venido para ganar"

, entrenador del Valencia Basket, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria ante el CSKA Moscú en la Euroliga . Estas fueron sus valoraciones:

Valoración del partido

"El equipo ha jugado un gran partido, ha hecho un buen trabajo especialmente en defensa, controlando a Nando De Colo y tras los triples iniciales del CSKA. En el segundo cuarto hemos podido correr, encontrar ventajas, que Abalde jugara 1 contra 1 ... En la segunda parte hemos podido seguir en la misma linea y obtener 14 puntos ventaja. El final ha sido muy dificl y duro para todos, también para los árbitros. Al final hemos hecho un gran esfuerzo para cerrar el partido y ganarlo de forma muy merecida".

Victoria importante

"Es un premio al gran trabajo que estamos haciendo cargado de dificultades y de d forma continúa. Los jugadores tienen un conocimiento claro del guión, ya saben lo que buscamos. Enlazamos cuatro de cinco victorias en casa en la Euroliga, y eso a todos nos da fuerza para saber de nuestro gen competitivo y que vamos con una puesta apunto cada vez más optima, no solo para la Copa sino también para el partido contra el Burgos porque luego de la Copa llega la ventana FIBA. Con ese parón mantendremos la segunda plaza, que es un objetivo muy importante".

Quejas de Itoudis sobre los árbitros

"De lo único que se puede quejar es de su segunda técnica, hará bien en hacerlo si es así lo es lo que ha sucedido. Por lo demás creo que el arbitraje ha sido complejo, sobre todo tras la segunda técnica a Itoudis, también hubiera sido más fácil si pitarán en su aro como en el nuestro... y aún así hemos ganado de cuatro. Algo que parecía muy difícil por momentos. Ellos cada vez que penetraban era canasta y falta, y al contrario no solía suceder".

Juego del equipo sin bases

"El equipo juega cada vez mejor baloncesto aunque a veces tenemos algunas dificultades de lectura del juego. Aunque hoy nos han metido 99 puntos con todas las faltas que ha habido y el nivel que tienen sus jugadores, la presencia de Sastre y Abalde en el 1 nos da una presencia física que también estamos aprovechando".

Pleiss y Dubljevic

"La mejor noticia para Pleiss es que Dubljevic este para jugar. Todos estamos más tranquilos con Pleiss jugando 20 minutos y no 25 que ahora mismo no puede. Dubljevic ha hecho un gran partido, estaba muy motivado, y con confianza con tras los primeros tiros. Ha tenido superioridad en el juego interior. Con su agresividad hemos podido controlar muy bien a De Colo y Sergio Rodríguez en el bloqueo directo donde no podían sacar ventajas. Es una gran noticia recuperar Dubi, también a San Emeterio la semana pasada y que Sergi García haya podido estar ya con el equipo para jugar el domingo en Burgos. Así que pueda ya ayudar en la Copa del Rey".

Esfuerzo colectivo

"Vamos a seguir picando piedra como dice Jaume Ponsarnau. Pero el mérito no es del cuerpo técnico sino de Alberto Abalde que está siendo capaz de hacer jugar al equipo y meter algún triple que ha sido decisivo. Con Abalde sabemos que podemos jugar ya contra cualquier equipo y seguiremos trabajando para ganar que es para lo que hemos venido al Valencia Basket".

Huelga ABP

"Estoy convencido de que hay que encontrar una solución. Necesitamos que la Copa del Rey se dispute. Hay que desbloquear esa situación. Si el desacuerdo es sólo sobre un punto hay más opciones de poder desbloquearla".