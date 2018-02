Vidorreta: "Nuestros jugadores estaban locos por jugar la Copa"

Huelga ABP

"Es una magnífica noticia. Era lo que queríamos. Que nuestros jugadores, que estaban todos locos por jugar la Copa, pudieran hacerlo sin ningún tipo de traba. Muy satisfechos de poder estar todos aquí tranquilos para terminar de preparar el partido a partir de mañana en Las Palmas."

Tema espinoso

"Ha sido sencillo hasta el lunes. Los jugadores han sido muy profesionales y hasta que no terminó la jornada ACB no hubo ningún pronunciamiento público o privado. Cuando se produjeron esos pronunciamientos individuales, todos entendimos que se trata del derecho de todo trabajador recogido en la constitución y que había que respetarlo. Lógicamente, este lunes sí que estuvimos intentando buscar una solución, más el club porque los técnicos estamos más para escuchar y aportar una opinión si se nos pide. Cuando supimos de la convocatoria de la reunión para la mañana del martes confiábamos en que fuera a haber buena voluntad por ambas partes y así ha sido. Los jugadores, por lo menos los del Valencia Basket, demostraron una gran profesionalidad en Burgos."

Conversaciones con los jugadores

"No hablé con ellos. Es un derecho que tienen recogido en la constitución. El lunes (después de que se pronunciaran públicamente) teníamos trabajo individual de recuperación, así que no hablé nada especial con ellos. Sí que he tenido alguna conversación privada con alguno, pero se queda entre nosotros."

Cambio en el plan de viaje

"Era una medida para liberar de presión a los jugadores por si hoy no había una solución definitiva al conflicto y tenían todavía que producirse nuevas reuniones. Yo estaba convencido de que, si no había hoy solución, se iban a seguir produciendo reuniones hasta el último minuto. Si ya estás en Gran Canaria, no tienes que poner a nadie en la tesitura de subir a un avión o no porque para ese día estaba convocada la huelga. Era una medida de precaución y de respeto a los jugadores para evitarles problemas."

Más descanso con este nuevo plan

"En el aspecto negativo, algún jugador habría preferido quedarse una noche más en casa teniendo en cuenta todo lo que viajamos. Evidentemente, la decisión era la correcta y una vez tomada no íbamos a estar modificando el plan de viaje. Además, en el fondo es positivo porque juegas en una ciudad a 3.000 kilómetros de casa, con cambio horario. El hecho de estar ya 24 horas antes entrenando y preparando el partido es bueno para todos. Si hubiéramos sabido que jugábamos el jueves seguramente hubiéramos volado en la tarde del martes, porque la decisión de viajar el miércoles se tomó sin saber cuándo jugábamos. Lo tomamos como un aspecto positivo."

El partido ante Iberostar Tenerife

"Es una eliminatoria muy abierta. Evidentemente, si nosotros tuviéramos a toda la plantilla disponible y al cien por cien, asumiríamos el rol de favoritos. Pero teniendo en cuenta que tenemos una serie de bajas importantes que arrastramos muchos meses, y que el Iberostar Tenerife está haciendo una magnífica campaña siendo capaz de ganar a Unicaja, Baskonia o Barcelona, es una eliminatoria al 50 por ciento y muy complicada."

Sergi García

"Ha entrenado bien. Este martes ha sido el primer día que lo he visto con algo más de chispa. Todavía están en ese periodo de readaptación porque entrenó un poco y se volvió a lesionar. Le he visto bien y creo que nos va a ayudar."