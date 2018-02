"El Iberostar estuvo más motivado que nosotros"

era el ejemplo más claro de la desolación de los jugadores al final del partido y sus palabras en la rueda de prensa posterior al encuentro lo dejaron bien claro.

Así, destacó que "el partido se acabó, vinimos a ganar pero no pudo ser, el otro equipo estuvo más motivado que nosotros en algunas fases y es un poco frustrante hacer un análisis del partido. Por momentos no tuvimos nuestra identidad pero siempre hay que ser positivos y mirar hacia adelante".

A ello añadió que "es duro para mi hablar ahora, no es un partido de Liga regular y el equipo que da el 100% gana el partido. No puedo hablar de precedentes porque yo no estaba. Hemos fallado en algo, pero no puedo valorar lo que pasó antes".