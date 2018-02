"Cuando tuvimos dos bases ganamos la Supercopa en esta cancha"

Valoración inicial

La derrota ante eldejó tocados anímicamente a los jugadores y técnicos dely el propio Txus Vidorreta reconoció que el que fuera su equipo se mereció la victoria. Eso sí, no acabó su rueda de prensa sin dejar un mensaje claro por la falta de bases.

Al principio hemos estado serios a nivel defensivo, con control a nivel ofensivo de las ventajas, pero después nos han cogido muchos rebotes en ataque. En el segundo cuarto hemos tenido peores sensaciones pese a estar igualados. Era un buen resultado pese a un mal primer tiempo. Había que corregir el rebote, tomar mejores decisiones en ataque. Iberostar ha abierto diferencias porque ha sido mejor y ha obtenido una victoria justa, ha ido por delante en el marcador mucho más tiempo que nosotros y se ha merecido pasar a semifinales.



Afición

No creo que la afición de ellos haya sido decisiva. Ganamos la Supercopa aquí con el pabellón lleno de gente que apoyaba al Gran Canaria.



Declaración de Pleiss

Hay pocas ganas de hablar, ha dicho que el equipo contrario ha tenido más intensidad que nosotros y eso pasa a veces, pero creo que no ha fallado nada en la preparación del partido. Llegábamos en un buen momento, pero no nos ha salido un buen partido. Hay que reconocer que el rival ha sido mejor. Hemos ido a remolque a partir del minuto 10, hemos perdido algún rebote importante a final de partido y no creo que haya que sacar de contexto una declaración de un jugador.



Rival

Es una decepción importante, era una eliminatoria abierta al 50%, pero Iberostar Tenerife cada año compite mejor. Era un partido difícil ante un equipo que ha podido recuperar a casi todos sus jugadores y que ha fichado también. Estamos decepcionados, en un partido tan serio y táctico no hemos estado bien.



Estado anímico

Estoy decepcionado porque el equipo ha perdido una oportunidad de jugar al mismo nivel que veníamos haciendo. He dicho a los jugadores que tenemos que analizar qué es lo que nos ha podido faltar, aunque el Iberostar ha estado muy bien. Hemos conseguido más rebotes que ellos, pero los de ellos han sido más claves. Veníamos en un buen momento de juego pero con ciertas dificultades.



Falta de fichajes

Lo que era evidente es que teníamos que venir a jugar con los nueve jugadores que lo estaban haciendo bien en los últimos días. Si hubiéramos tenido a los bases hubiéramos jugado mucho mejor al baloncesto, pero las decisiones están tomadas y no seré yo el que vaya a reanalizarlas. En otras circunstancias cuando tuvimos dos bases ganamos la Supercopa en esta misma cancha.