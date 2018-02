Triste regreso a casa del Valencia Basket

Pasadas las 19:20 horas del viernes llegaba a la estacióndeelque transportaba a la expedición deldesde. Apenas se llevaba disputado un cuarto del partido de cuartos de final entre ely el–el primero programado para ayer viernes–, y el equipo dirigido porya estaba en casa tras quedar apeado de la Copa del Rey el pasado jueves a las primeras de cambio.

«Tenemos una mezcla de decepción y cabreo. Es un momento duro para nosotros. El equipo no ha estado a la altura de un partido de Copa del Rey. Veníamos de jugar un buen baloncesto antes del torneo pero el jueves no nos salió nada. Sabíamos que en la Copa un mal día te envía para casa. Esperemos que sea solo un mal día», aseguró Rafa Martínez a SUPER.

Su rostro delataba la decepción de un jugador ´ganador´ y al mismo tiempo consciente de que «no estuvimos acertados en muchas decisiones. Tuvieron acierto y a nosotros por el contrario no nos salió nada. Con esa mezcla al final pasó lo que pasó», dijo. «Nos hemos llevado un chasco. Ahora toca currar. Todos nos ganaron en la batalla individual, fueron superiores», confirmó Alberto Abalde.

Algo, aunque no sirve como excusa, en lo que también influyó el juego sin bases. «Todo el mundo sabe de nuestra situación en cuanto a las bajas y demás. Nosotros tiramos adelante con la realidad que es esa. Hemos tenido hasta el momento partidos muy buenos y otros no tanto. Está claro que cuando hay bajas, principalmente en el puesto de base, es más complicado. La realidad sin embargo es que hemos hecho un buen baloncesto sin ellos, hemos crecido, aunque contra el Tenerife no estuvimos bien», admitió el capitán del Valencia Basket, cuyas palabras corroboró Joan Sastre. «Llevamos todo el año así, sobrevivimos como podemos. Sufrimos las bajas de los bases y en ese partido se notó», destacó el escolta balear.

Y es que «el deporte lleva implícito el caerte y luego levantarte, seguir trabajando y mejorando. No ha sido la primera vez ni será la última que me pase esto. No nos queda otra que seguir luchando. Estamos decepcionados pero saldremos adelante», prosiguió Rafa Martínez.

Sus palabras, además de frustración y resignación, denotaron tristeza por la afición taronja. «Nos ha sabido muy mal. Éramos sabedores de que la gente tenía una ilusión tremenda por que hiciéramos un buen papel en la Copa del Rey. Hay gente que se fue hasta Gran Canaria a apoyarnos con toda la energía y ve que contra pronóstico, porque ha sido así, quedas eliminado. Es un palo para ellos y también para nosotros. Solo me queda agradecerles su respaldo y decirles que vamos a seguir luchando y trabajando para hacer cosas grandes», comentó el catalán.

En este sentido, ahora toca «dar el todo por el todo en la liga. Quedan todavía muchos partidos y mucha temporada por delante. Para nosotros es muy importante poder llegar bien y jugar unos buenos playoffs. Pero todavía queda mucho y hay que ir paso a paso. Ahora la clave es ir recuperando gente, palpar buenas sensaciones y seguir para cumplir nuestros objetivos».