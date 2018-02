Se retira la estrella más fugaz del Valencia Basket

El 16 de noviembre de 2011, el Valencia Basket cerró uno de los fichajes más notables de su historia. Una oportunidad de mercado que no quisieron dejar escapar para contar, aunque fuera de manera temporal, con una de las estrellas de San Antonio Spurs, Tiago Splitter.

El exbaskonista, que ganó también en 2014 un anillo de la NBA, aceptó la oferta taronja para no estar parado durante el cierre patronal en Estados Unidos, pero cruzó de nuevo el charco después de haber jugado solo tres partidos con la camiseta del Valencia Basket.

Ahora, más de seis años después de aquella experiencia como jugador taronja, Tiago Splitter, anuncia su retirada a consecuencia de una lesión de cadera de la que no se ha podido recuperar al 100% después de pasar por el quirófano en febrero de 2016. "No hay nada mejor en el mundo que ser jugador de baloncesto, pero esta etapa se ha acabado. Quizá lo más difíciñ en la carrera de un deportista es decir adiós a las pistas. Pero tengo que decir adiós con el corazón roto, pero tranquilo de haber cumplido mi labor", destacó.

There's nothing better in the world than being a basketball player! The time has come, perhaps the most difficult in an athlete's career, time to say goodbye to the courts.

I say goodbye with a broken heart but in the certainty of duty.

Thank you all ???????

— Tiago Splitter (@tiagosplitter) 19 de febrero de 2018

El brasileño, primer jugador de su país en ser campeón de la NBA, dejó un grato recuerdo en La Fonteta con unos números que respondían a los de una estrella mundial. En su primer partido ante el UCAM Murcia anotó 12 puntos y capturó 10 rebotes, con 22 de valoración. Contra el Manresa, elevó su listón hasta los 15 puntos y 9 rebotes, con 23 de valoración. Y en su último partido liguero de taronja, contra el Real Madrid, logró 19 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración, pese a la derrota taronja por 81-64.

Splitter, además, aún mantiene alguna amistad en La Fonteta, ya que además de haber coincidido con Rafa Martínez de taronja, lo hizo también con Fernando San Emeterio, quien no ha dudado en mandarle un cariñoso tuit tras el anuncio de su retirada.

Un grande lo deja! dejaste huella donde estuviste!! Y un momento q nos unirá siempre...2010!! Aunq tu luego ganaste algun anillito de esos ?????

Te quiero crack!! pic.twitter.com/qvoJY1BSJd

— Fer San Emeterio (@saneme9) 19 de febrero de 2018

Y es que Splitter ganó en el Baskonia dos Ligas (2008 y 2010) y dos Copas (2006 y 2010), en un equipo en el que San Emeterio era también una de las estrellas.

También jugó en la NBA en Atlanta y en los Sixers y en la Liga ACB, en el Bilbao Basket