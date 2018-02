Cuentas pendientes para el Valencia Basket

Después de su decepcionante paso por la Copa del Rey, el Valencia Basket regresa a la máxima competición continental. Lo hace dos semanas después de su brillante triunfo en La Fonteta ante el CSKA Moscú con el objetivo de prolongar su buena dinámica en el torneo continental –cinco victorias en los últimos ocho partidos–.

Pero para conseguirlo deberá deshacerse en la cancha del Olympiacos de una importante losa en su balance clasificatorio. Y es que hasta el momento el conjunto taronja no ha sido capaz de ganar un partido lejos de España. No en vano, sus dos únicas victorias a domicilio han sido en Vitoria y Málaga. "Tenemos que ir cada partido a tope como en las últimas semanas y tratar acabar lo más arriba posible. Mientras haya opciones no vamos a renunciar a nada, pero hay que ganar ya un partido fuera de España porque sólo hemos ganado en España en la Euroliga", recordó Txus Vidorreta al respecto.



"Vamos a ver si lo conseguimos en estas jornadas que quedan. Este es un partido difícil pero también es una primer oportunidad", continuó el preparador vasco, que podrá contara para este encuentro con una versión mejorada de Sergi García. El balear ha podido entrenar con más continuidad y mayor nivel con el grupo, lo que solucionará en buena medida el problema de los ´bases´ que ha sufrido el equipo. Salvo sorpresa, García y Abalde serán ya los que se repartan los minutos a la hora de dirigir al equipo.

Esta es la novedad más destacada dentro de una expedición que viajó ayer con los mismos doce hombres que la pasada semana a Las Palmas. Es decir, que se mantienen las bajas de Latavious Williams, Guillem Vives, Sam Van Rossom y Antoine Diot. El primero podría volver a trabajar ya con el grupo este mismo domingo y Vives durante la semana que viene.

Por otra parte pese al nombre del escenario del encuentro de esta noche, el Estadio de la Paz y la Amistad, hoy no habrá amigos ni nada que parecido sobre la cancha. Y si no que se lo pregunten a Joan Sastre y Erick Green. El primero todavía recuerda la ´antideportiva´ acción de Ioannis Papapetrou en la primera vuelta que acabó costándole una fractura de muñeca en su mano derecha –la de tiro– , y que le tuvo alejado de las pistas casi dos meses.

Diferente es el caso de Green, que se reencuentra con la afición ante la que actuó como local toda la pasada campaña. Con el Olympiacos alcanzó la Final Four de la Euroliga, pero nunca llegó a tener el protagonismo que deseaba. "Será un partido muy especial. Estuve en la Final Four el pasado año, llegamos a la final de la liga griega, me gustaba esa plantilla, esos aficionados. Va a ser divertido jugar contra ellos y ojalá podamos ir y ganarles, eso sería lo que más me gustaría, ir y ganarles", indicó el de Inglewood, que en la primera vuelta firmó ante sus ex su mejor anotación del torneo con 26 puntos –3/4 en triples–.



Peligro en el ´colectivo´

El colectivo está siendo la gran fuerza de este Olympiacos para defender la segunda posición en la euroliga. De los titulares habituales solo uno de sus grandes referentes, Georgios Printezis, supera por poco los 25 minutos de media en la pista. Es el más valorado del equipo heleno con 14 créditos por partido como consecuencia de sus 11,9 puntos, 5,4 rebotes y 1,8 asistencias. Destacar también el estado de forma de Vassilis Spanoulis –10,8 puntos y 5,1 asistencias– y Janis Strelnieks –8,5 puntos y 2,5 asistencias–, ambos a vigilar muy de cerca.

Mucha precaución con Tibor Pleiss

Aunque todavía no se ha perdido ningún partido lo cierto es que Tibor Pleiss continúa aquejado de una fascitis plantar. El pívot alemán está desde hace semanas vigilado y controlado por los servicios médicos con el objetivo de que la lesión no vaya a más. Es por ello que no entrenó con el equipo el pasado domingo, y tampoco lo hizo en la mañana del miércoles "para que no doblara trabajo justo antes del partido", explicó Txus Vidorreta.



Alternativas ante la mejor defensa de la competición

La segunda posición que actualmente ocupa el Olympiacos se explica fundamentalmente desde la defensa. el Valencia Basket es mejor que el equipo griego en estadísticas como la valoración o puntos anotados, y opone a los grandes registros defensivos del equipo griego su acierto desde la línea de tres puntos y la del tiro libre.

No obstante, los registros del Olympiacos en el lado defensivo son excelentes. Es el equipo que menos puntos recibe (74,3), el que menos valoración permite a los rivales (77,7) y el que mejor cierra los rechaces en el aro propio –25,8 rebotes defensivos por partido– en la Euroliga. El alto número de pérdidas del conjunto griego –12,8 por encuentro, el segundo que más balones pierde en el torneo)–es otro de los factores que Valencia Basket debe tratar de explotar.Por contra, para luchar contra eso el equipo taronja es el cuarto equipo que más triples anota en la competición (9,41) y lo hace con el quinto mejor porcentaje (38,8%). Además, el Valencia Basket tiene el mejor porcentaje de acierto en el tiro libre de la máxima competición continental.