L´Alqueria del Basket ya tiene a su primer referente

Mucho tiempo ha pasado desde que José Manuel Marí debutase con la primera plantilla del Valencia Basket en la ACB durante la temporada 1989/90. Él fue el primer canterano en estrenarse con los ´mayores´ hace ya casi 30 años, luego llegarían cuarenta más. Entre ellos algunos con un recorrido tan importante en la elite como Víctor Luengo, Jesús Fernández, Pedro Llompart, Víctor Claver, Juanjo Triguero o ´Toko´ Shengelia.

Ninguno, sin embargo, inscribió su nombre en el ´Muro de los Sueños´ como lo hizo este martes Álex Vera. Es decir, sobre la misma Alqueria del Basket donde está ubicado este emotivo ´homenaje´ a todos los canteranos que han llegado a debutar con el Valencia Basket en la máxima categoría nacional o en partido internacional. Vera ha sido el último en hacerlo y por contra, como quedó demostrado en este acto, se ha convertido en el primer referente en el que los chavales de las categorías inferiores pueden mirarse tan cerca.

Sus caras lo decían todo. Fueron más de un centenar los que acompañaron al pívot de Xàtiva junto a su familia y amigos a la hora de descubrir su nombre en el ´muro´ situado en el acceso principal a la pista central. Era la consecuencia de su estreno en Liga Endesa el pasado 4 de febrero contra Real Betis Energía Plus. «Estoy muy contento, es un momento para el recuerdo. Es un sueño cumplido. Cuando llegué dije que uno de mis sueños era debutar en ACB y lo he conseguido, es un orgullo para mí», expresó emocionado el jugador del EBA. «He visto a los niños y niñas muy ilusionados y espero que esto les ayude a ver que es posible debutar en ACB y que les haga trabajar con más ilusión. Es un orgullo y no tengo palabras para describir cómo me siento», dijo Vera, que llegó al club en 2009 en categoría infantil.

También acompañaron en este momento histórico el consejero delegado, Paco Raga, el director deportivo, Chechu Mulero, y José Puentes, director de operaciones y relaciones institucionales.