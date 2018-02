Txus Vidorreta pierde a su tridente más fiable

Aunque el regreso a los entrenamientos con el equipo de Latavious Williams y Guillem Vives constituye una noticia más que positiva para el futuro en la temporada del Valencia Basket, no todo son buenas noticias las que llegan desde la enfermería. En este sentido, la más preocupante a día de hoy es la fascitis plantar de Tibor Pleiss que va a obligarle a estar de baja al menos esta semana. Una baja más que sensible para el conjunto taronja pues, junto a Will Thomas y Aaron Doornekamp formaba el tridente más fiable de los de La Fonteta.

No en vano, estos tres jugadores son hasta el momento los únicos que habían sobrevivido a la brutal plaga de lesiones que ha asolado el equipo desde la pretemporada. De hecho, Txus Vidorreta siempre ha podido contar con ellos en todos estos meses. En los 46 partidos oficiales disputados por el equipo, sin excepción –20 en la Liga Endesa, 23 en la Euroliga, 2 en la Supercopa y 1 en la Copa del Rey–.

Algo que no sucederá esta semana. Y es que Pleiss se perderá, como mínimo, los encuentros de este jueves en la Euroliga ante el Brose Bamberg en La Fonteta, y la visita del domingo al Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa. Eso en el mejor de los casos pues, a pesar del optimismo de los servicios médicos del club, su lesión es relativamente compleja. Y más teniendo en cuenta la situación limite en la que terminó el último encuentro ante el Olympiacos.

Es por eso que ahora se hace más necesario que nunca Bojan Dubljevic, al menos hasta que Latavious Williams esté en condiciones de poder ayudar. Sin embargo el pívot montenegrino continúa sin terminar de superar una tendinitis aquílea en el pie izquierdo. De hecho, el pasado viernes fue nuevamente infiltrado con factores de crecimiento y por ello no ha venido trabajando estos días con normalidad. Aún así, de momento no está contemplada su ausencia en los próximos partidos aunque sea mermado de facultades.



Rafa Martínez, en plena forma

En el polo opuesto encontramos a Rafa Martínez, que a pesar de no formar parte del tridente lo ha jugado prácticamente todo y también ha dado ´esquinazo´ a las lesiones. El capitán, que a sus casi 36 años es el jugador más veterano de la plantilla –los cumple el sábado–, sólo se ha perdido el encuentro de Euroliga en Alemania ante el Brose Bamberg. Pero no por lesión, sino por un cuadro vírico que finalmente le impidió viajar para preservar la salud del resto de sus compañeros. Acumula un total de 45 partidos a sus espaldas esta campaña, seguido por los 43 de Erick Green, los 37 de Sam Van Rossom hasta que cayó lesionado ante el Khimki o los 36 del propio Dubljevic.