Vidorreta: "Debemos mantener el fortín de La Fonteta"

Txus Vidorreta prepara el partido de este jueves de la Euroliga ante el Brose Bamberg con la máxima motivación posible a pesar de la complicada situación en la clasificación.



El rival

"Solo hemos perdido en casa contra el Fenerbahce. Debemos mantener el fortín de la Fonteta a tope y subir puestos en la clasificación. Es un rival directo con solo un triunfo más. Tenemos la oportunidad de sumar con nuestra afición el triunfo que se nos fue y en las jornadas que restan intentar superarles".

"Han ganado sus dos últimos partidos. Es un equipo que ha rescindido a su entrenador. Pese a ello, no ha cambiado mucho su estilo de juego con algunos ajustes. Tienen buenos especialistas en cada posición".



Sobre Guillem Vives

"Le veo animado. El martes descansó por un pequeño problema pero este miérocles ya está bien. De cara al jueves, habrá que valorarlo mucho. Necesitamos sumar jugadores pero hasta mañana en el último minuto no lo decidiremos", ha indicado.



Autocrítica en el vestuario

"Si no eres consciente de los errores que se cometen no puedes corregirlos. Hay unos mínimos que tenemos que cumplir y no se llegó en la Copa. Contra Olympiacos sí que se llegó. Una victoria nos daría moral para el futuro", ha afirmado.