Abalde: "Estamos muy contentos por Latavious"

Alberto Abalde ha vuelto a dar un recital como base ante el Brose Basket en Euroliga. El alero gallego ha sido el máximo anotador del partido con 18 puntos y continúa adaptándose a una posición que no es la suya. "Me siento bien. Han sido dos etapas teniendo que ejercer base. La primera me pilló más de sorpresa, pero en la segunda, con la lesión de Van Rossom, ya sabía lo que tocaba. Me costó algo más los primeros partidos, pero con ayuda de mis compañeros cada vez lo voy haciendo mejor", ha señalado tras el partido.

Sobre la victoria, Abalde ha reconocido que han sido superiores salvo en el segundo cuarto. "En la segunda parte hemos salido mejor que en el segundo cuarto. Hemos salido a por todas, a meter ritmo, a correr, especialmente ahora que no tenemos un base puro. Hemos dominado. En el segundo cuarto nos hemos relajado un poco por la ventaja. Nos han recortado, pero luego hemos reaccionado bien. Ellos tienen gente muy explosiva, nos han presionado, incomodado, pero en la segunda parte hemos puesto el ritmo que nos interesaba", ha afirmado Abalde.

En cuanto a lo que queda de temporada, el gallego ha sido claro. "El objetivo es mejorar como equipo, recuperar gente, jugar bien y ganando partidos. Tenemos que coger sensaciones y llegar en la mejor forma posible al Playoff. Una vez ahí, a por todas. Somos los campeones y no renunciamos a nada. El objetivo claro es estar de nuevo el año que viene en Euroliga", ha señalado.

Por último, se ha referido a Latavious Williams, que ha debutado hoy con el Valencia Basket tras meses lesionado. "Ha vuelto Latavious, que estamos muy contentos con él porque lo ha pasado mal estando mucho tiempo parado. Vives ya entrena con el grupo. Estamos mejor que hace unos meses y conforme vayamos recuperando gente seremos un equipo mucho más potente", ha concluido Abalde.