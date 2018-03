Ganas de revancha y de ver a Latavious

Latavious Williams ya ve la luz al final del túnel y hoy podría ser el día de su debut con la camiseta del Valencia Basket si Vidorreta lo necesita. Y es que salvo contratiempo de última hora, el pívot estadounidense estará hoy sentado en el banquillo esperando los que serían sus primeros minutos de taronja. Y todo ello, además, ante un Brose Bamberg al que la plantilla le tiene ganas después de haber perdido en su pista por la mínima en un partido que se les escapó de las manos a los de Vidorreta de la forma más incomprensible.

Se trata además de un rival directo que suma una victoria más en la clasificación y al que se podría alcanzar en caso de victoria, de ahí que el partido sea poco menos que una final de cara a apurar las mínimas opciones de clasificación que aún tiene el Valencia Basket.

Respecto al posible debut de Latavious, quien empezó a entrenar con el grupo el pasado domingo, Vidorreta señaló que «vamos a ver cómo trabaja en la sesión de hoy –por ayer–. Si toda va como estos tres últimos días intentaremos que pueda estar y que esté cuanto antes en la dinámica del partido y pueda echarnos una manita si hace falta». Algo que en principio será posible después de que el interior completara este miércoles el entrenamiento sin problemas aunque con ligeros descansos por su falta de ritmo.

Y es que Latavious se ha perdido todo lo que llevamos de temporada por una lesión en la tibia de la pierna derecha y la idea es que vaya entrando poco a poco en el equipo en función de sus sensaciones.

Menos opciones tiene de llegar un Guillem Vives que aunque volvió a entrenar junto al resto también el domingo, no ha podido completar ningún entrenamiento en los cuatro días de trabajo de esta semana. «Le veo animado. El martes descansó por un pequeño problema pero este miércoles ya está bien. De cara al jueves, habrá que valorarlo mucho pero no veo que un jugador arriesgue sin estar en condiciones, aunque nos sentaremos a hablar, porque también es verdad que cuanto antes les metamos en dinámica antes nos ayudarán. Necesitamos sumar jugadores pero hasta el último minuto no lo decidiremos».

Van Rossom y Diot sí serán bajas seguras, mientras que Tibor Pleiss está también prácticamente descartado al no haber podido entrenar junto al resto a consecuencia de la fascitis plantar que sufre y que llevó a los técnicos y al cuerpo médico a valorar darle un tiempo de descanso para recuperarse.

Pese a las bajas, Vidorreta confía en que el factor Fonteta sea clave y más después de tres semanas desde el último partido en casa. «En las últimas jornadas, solo hemos perdido en casa contra el Fenerbahce. Debemos mantener el fortín de la Fonteta a tope y subir puestos en la clasificación. Es un rival directo con solo un triunfo más. Tenemos la oportunidad de sumar con nuestra afición el triunfo que se nos fue en su casa y en las jornadas que restan intentar superarles».

Además, en caso de conseguir la victoria, el equipo taronja encadenaría su cuarta victoria consecutiva como local en la máxima competición continental y marcaría un nuevo récord en esta competición. Será también el primer partido del Brose Bamberg en la Fonteta en un partido de competición europea.