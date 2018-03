"De la afición percibo mucho cariño en las distancias cortas"

Txus Vidorreta no arroja la toalla en la Euroliga, pero sabe que todo pasa por ganar este jueves al Baskonia en la Fonteta, en un partido especial por el regreso de Pedro Martínez tras ganar la Liga Endesa el año pasado en el club taronja.



Valoración del partido

Es un partido complicado porque ellos están también luchando por igualar al Maccabi en la clasificación, v cada vez quedan menos jornadas, pero es una oportunidad de sumar el décimo triunfo, la quinta victoria seguida en casa y de seguir con esa línea que levamos desde final de diciembre en la Fonteta



Recuperación de Vives y Pleiss

Vamos a esperar, pero el trabajo progresivo de Guillem y Tibor nos invita a ser optimistas. Guillem descansó el lunes, pero estuvo bien el martes y miércoles y esperamos que esté bien. Con Tibor también tenemos buena percepción de cara a que podamos ser 12 jugadores profesionales. Tenemos claro que tanto para Guillem como para Tibor, pero también para Latavious y Sergi García, están en un proceso de acoplamiento, según cómo vaya el partido y dónde tengamos más necesidades. Los otros dos están en un período de adaptación al entorno.



Regreso de Pedro Martínez

Cada uno lo vivirá de la manera personal, siempre ha sido un día especial cuando he jugado en Bilbao porque afloran muchas sensaciones, recuerdos, toda una vida. El primer día siempre es más especial y el de Tenerife también , pero no me afecta en la preparación del partido aunque tengas los sentimientos a flor de piel. También fue especial cuando regresó a jugar contra el Estudiantes, pero nunca me ha afectado a la hora de preparar el partido ni a la hora de tomar decisiones durante el partido.



Cariño de club y afición

En cuanto al club, percibo muy buenas sensaciones por todos los estamentos, desde empleados a directivos y jugadores, creo que soy una persona normal y me tratan con normalidad. De la afición también percibo mucho cariño en las distancias cortas, cuando realmente se demuestra, por los ánimos y calificativos que me dan. Nunca he tenido un capítulo negativo fuera de La Fonteta con nadie y me siento muy apreciado en la ciudad, aunque cuando llegó la racha de derrotas, como máximo responsable del equipo, me tocó recibir algún pito, peor por lo demás, me siento muy querido y a gusto en el Valencia Basket.



Opciones de clasificación

No me gusta hacer los cuentos de la lechera porque no suelo acertar quinielas ni nada por el estilo, pero alguna idea en la cabeza sí tengo y todo pasa por ganar al Baskonia. No tenemos que hacer muchas matemáticas, pero si existe alguna opción pasa por ganar al Baskonia y a partir de ahí, partido a partido. Hay que competir hasta el final para intentar sacar adelante un partido tan importante.



Rol de Abalde

Todavía no tengo claro si Abalde seguirá más tiempo de base, tenemos que ver también el estado en el que se encuentran el resto de compañeros a la hora de plantearlo, pero si a lo largo de las próximas semanas, con la llegada de Sam y si Sergi está bien, puede cambiar su rol, pero tiene pinta de que será nuestro comodín. Me gustaría tener unos roles más fijos pero no sé por qué, me da que con el año que llevamos esto no va a suceder.



Sprint final de temporada

Cada vez somos más, llega el sprint final de la temporada, quedan tres meses y es el momento en el que todos tenemos que empujar, estar más inquietos, alerta, porque tenemos la oportunidad de terminar el año como el club y nuestros profesionales merecen. Yo lo que hago es tocar madera para que no haya ningún contratiempo más porque ahí es donde podemos crecer mucho en los dos meses previos al play-off.