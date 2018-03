El análisis de Vidorreta tras la derrota ante el Baskonia

Txus Vidorreta se lamentó por la derrota ante el Baskonia y aunque asegura que el Valencia Basket seguirá compitiendo al máximo en lo que resta de Euroliga, admite que hay que centrarse ya en la Liga Endesa y en el próximo partido ante el Bilbao.



La clave

Ha sido un partido duro, a partir de los últimos minutos del tercer cuarto, el rival ha anotado con grandes porcentajes y nosotros hemos fallado algunos tiros abiertos.



Mentalidad

Nuestra mentalidad es la misma que teníamos, desde diciembre hemos jugado al máximo nivel cada partido, lo hemos hecho 37 minutos, pero no hemos tenido la fortuna de acertar en algunos tiros y eso nos ha costado el partido, pero vamos a seguir compitiendo en la Euroliga igual, para acabar con buenas sensaciones y lograr el máximo número de victorias. Tenemos que seguir centrados en la Liga porque es el único torneo en el que hay opciones reales de ganar un título. Hemos estado muchos meses en una situación anormal, pero si tenemos un equipo normal y nos respeta la salud, podemos hacerlo bien. Y ahora hay que pensar en ganar al Bilbao.



San Emeterio de base

No creo que haya sido un tema defensivo, no estábamos consiguiendo controlar a Marcelinho, no jugábamos con fluidez y donde teníamos equilibrio era con Guillem pero le han pitado cuatro faltas y ha sido muy importante es esos últimos minutos. Alberto no podía con Marcelinho y hemos intentado reconstruir el equipo. Se han salido también tres corbatas, las decisiones han sido todas correctas pero no hemos tenido acierto.



Defecto a solucionar

Estamos trabajando en mejorar el uno contra uno y en ser más duros cuando se produce una desventaja y el pequeño del rival pueda penetrar. Son canastas fáciles en pintura que nos han condenado, pero llevamos trabajando esto mucho tiempo, hay que hacerse más grande ahí.



Pretemporada a la vista

Cuando termine la Euroliga tendremos seis semanas con un partido con semana y será la primera semana limpia desde que llegué al club y la primera en la que tendré doce jugadores profesionales. Hemos hecho 37 minutos más que correctos, en algunos momentos buenos, pero nos ha condenado nuestra debilidad para defender en la pintura a jugadores pequeños.



Recuperación de jugadores

Todavía nos queda una jornada muy dura de cuatro partidos casi seguidos y hay que tocar madera para continuar con todo el equipo sano. Ha habido menos veces siete y ocho bajas en los entrenamientos, solo han sido cuatro o cinco, pero si pasamos este Tourmalet, el equipo tiene que crecer, los roles tienen que quedar perfectamente definidos para entrar en el play-off bien, con tensión. Pero tenemos que recuperarnos bien porque no hemos parado.