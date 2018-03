Pedro Martínez: "Me temblaban las piernas"

Pedro Martínez regresó este jueves a La Fonteta por primera vez desde que se fue el pasado verano y la afición recibió a lo grande al entrenador que le hizo campeón de la Liga Endesa. Fue algo más de un minuto de ovación que le llegó al alma, como así reconoció después en la rueda de prensa tras la victoria del Baskonia ante el Valencia Basket. Un triunfo que le permite seguir soñando con la clasificación del Baskonia, objetivo ya imposible para su exequipo.



Recibimiento en la Fonteta

Ha sido muy emocionante, me había preparado bastante al respecto porque sabía que la afición de València iba a ser agradecida, no me ha sorprendido, pero me temblaban las piernas y ha sido un momento de muchísima emoción. Estoy muy agradecido del recibimiento y les deseo la mejor de las suertes cuando no jueguen contra el Baskonia.



Valoración del partido

Soy más partidario de hacer valoraciones del equipo que de un solo jugador. Pero Marcelinho ha estado impresionante, ha jugado muy bien. A pesar de que hemos tenido malos porcentajes en la primera parte y seleccionábamos mal los tiros, en la segunda parte hemos hecho el mismo trabajo pero con más acierto y más criterio. En la segunda parte también hemos estado mejor en defensa aunque el Valencia Basket ha metido canastones como los triples de San Emeterio o Guillem Vives, pero la segunda parte hemos jugado mejor.



Clasificación Euroliga

No hay que dar nada por hecho ni pensar que por jugar fuera no vas a ganar. El objetivo es llegar a la última jornada con opciones de meternos y hemos dado un paso para conseguirlo, pero hemos de ser muy humildes, es una competición difícil y hay mucha igualdad.



San Emeterio de base al final

Yo puedo hablar de mis jugadores, nuestros dos interiores al final del partido han estado inconmensurables en el rebote defensivo y hemos sido un punto mejores en ataque. Otras explicaciones yo no las puedo dar y son más de orden interno del otro equipo.



Instrucciones al descanso

Los tiros que hemos hecho en la primera parte no eran malos, les he dicho que siguieran tirando y que había que mejorar porque no habíamos jugado bien ni en ataque ni en defensa. Marcelinho nos ha dado mucha confianza con sus puntos e indicaciones. Poco a poco se han ido sumando jugadores a la causa para al final hacer una victoria bastante coral y es para estar contentos.