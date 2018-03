Joan Ribó y Ximo Puig apoyan el nuevo pabellón del Valencia Basket

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado que desde el consistorio valenciano se está trabajando "día a día" sobre la propuesta del empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket, de construir un nuevo pabellón en la ciudad, por lo que espera tener "buenas noticias pronto". "La labor es compleja y no es bueno adelantarse en una solución", ha puntualizado.

Así lo ha indicado Ribó a los medios de comunicación, tras participar, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, en la reunión preparatoria de la ciudad como sede eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2018 entre España y Alemania, al ser preguntado por la propuesta de Roig de construir un nuevo pabellón para la ciudad en terrenos municipales de Quatrecarreres.

Ribó ha explicado que hay dos formas de acometer esta iniciativa, o mediante la cesión de los terrenos o su compra por parte del propietario. "Yo estoy abierto a las dos", ha señalado para puntualizar que el principal problema es el factor del tiempo y la cesión es la fórmula más rápida para resolver esta cuestión. En este sentido, ha indicado que están "hablando de forma reiterada" sobre esta cuestión porque "interesa a la ciudad" y es una iniciativa que, a su juicio, "tiene que llegar a buen puerto". No obstante, ha puntualizado que lo quieren "hacer bien" y ello implica tener en cuenta "muchas valoraciones y procesos de tipo urbanístico y económico".

"Queremos que esto se haga porque es una infraestructura muy potente a nivel deportivo y que no disponemos en València", ha remarcado para señalar que la ciudad no puede entrar en circuitos musicales por la ausencia de complejos de este tipo. Por ello, ha reiterado que desde el consistorio están trabajando "día a día" en esta tema porque es "muy importante". "Espero daros buenas noticias pronto, pero hemos de acabar la labor que es compleja y no es bueno adelantarse en buscar una solución", ha insistido.



Puig: "Este pabellón es muy importante"

Igualmente, Ximo Puig, ha reivindicado la importante de este pabellón y ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Juan Roig. "No hay ninguna duda de que para esa València de referencia deportiva y cultural es muy importante", ha señalado. Ha considerado que el Ayuntamiento tiene "la mejor voluntad para resolver esta cuestión" y, en este sentido, se ha mostrado "convencido" de que "así será" y la ciudad contará con esta "magnífica" infraestructura.

Sin embargo, ha puntualizado que las cosas se tienen que hacer "bien, de manera legal y sin ningún atisbo de problema jurídico" como, a su juicio, está haciendo el Ayuntamiento. "Estoy seguro de que tendremos la posibilidad de tener esa arena que va ser muy importante para esta comunidad y agradezco enormemente a Roig su voluntad de hacer esa inversión que será muy positiva para la ciudad y la Comunitat", ha zanjado.

