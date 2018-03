El Valencia Basket confía en albergar la fase de ascenso

El Valencia Basket tiene muchas esperanzas puestas en poder albergar la fase de ascenso a la Liga Femenina que se disputará del 26 al 29 de abril. De hecho desde el pasado 7 de marzo, día en que salió ya la circular con las bases, hasta hoy, tan solo la entidad taronja y el SPAR Gran Canaria han presentado sus candidaturas ante la FEB.

No obstante, esto no será definitivo hasta las 14:00 horas del próximo martes 20 de marzo, que será cuando concluya el plazo para poder optar a albergar esta ´Final a 8´ de la que saldrán las dos plazas de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Es más, SUPER ha podido confirmar que hay otros equipos interesados en el evento aunque, por el momento, aún no han confirmado ese interés en una candidatura sólida.

Tras estudiar las candidaturas la Federación Española de Baloncesto (FEB) deberá pronunciarse sobre la sede antes del próximo 3 de abril, mientras que el sorteo de los dos grupos de producirá ya el 16 de abril. La Fonteta, dado que el equipo masculino juega fuera ante el Divina Seguros Joventut ese fin de semana en la Liga Endesa, junto con L´Alqueria del Basket constituye un enclave perfecto para acoger la disputa de 14 partidos en sólo cuatro días.