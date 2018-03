"La Fonteta apoya mucho a su equipo y una forma de hacerlo es apretar al arbitraje"

Pablo Laso no se fue contento de La Fonteta tras una derrota ante el Valencia Basket que complica la clasificación del Real Madrid como cabeza de serie en la Euroliga, pero huyó de excusas arbitrales y reconoció que las protestas del público local siempre son normales para ayudar a su equipo.



Arbitraje en La Fonteta

Los árbitros tienen una labor muy difícil y no entro nunca a valorarlos. Esta afición apoya mucho a su equipo y una forma de hacerlo en apretar al arbitraje.



La clave del partido

Nos ha faltado un poco de intensidad, hemos hecho un buen trabajo en la segunda mitad, pero ha sido clave el porcentaje en el acierto de tres y en los tiros libres. El Valencia Basket es un equipo con talento, sabía que iba a ser complicado, pero hay que pasar página y pensar en el próximo partido en 48 horas.



Nivel del Valencia Basket

Al Valencia Basket siempre le considero un rival muy difícil, tiene grandes jugadores en todas las posiciones. La Euroliga es muy dura, hay muchos partidos en poco tiempo, con poco tiempo de recuperación y si hay jugadores lesionados más aún. Ellos están fuera pero son capaces de competir como lo han demostrado los 16 equipos de la Euroliga. Lo que sí tengo claro es que es siempre un rival muy difícil con el que competir.



Clasificación para el Top 8

El primer objetivo está cumplido, no lo sabía, pero para nosotros, somos el único equipo español clasificado para el playoff y estoy orgulloso de que siempre hemos sido muy competitivos, vamos líderes en la Liga y estamos entre los ocho mejores de Europa. Estoy contento por la clasificación y ahora vamos a intentar acabar lo mejor posible para tener la ventaja de campo en el play-off.



Calendario apretado

Los equipos de Euroliga vivimos con esta situación, hay que cambiar el chip rápidamente, nuestro foco ha de ser el Zalgiris y es un rival directo.



Estado de ánimo

Hemos visto un baloncesto de mucho ritmo y ha habido situaciones que hemos podido defender mejor. La gente ha disfrutado de buen baloncesto pero yo no me voy contento. Casi siempre que pierdo me voy enfadado.



Sin remontada

Nos han faltado cosas para poder entrar, siempre hemos ido a remolque, pero también tiene mérito el Valencia BC. La peor sensación es la de tener que remar por ir detrás, nos ha costado y ellos han sabido mantener muy bien su ventaja desde el inicio.