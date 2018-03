Buenas noticias con Van Rossom ante el Real Madrid

La atención en el Valencia Basket en las horas previas al encuentro ante el Real Madrid está puesta en Sam Van Rossom. No es para menos después del ´susto´ protagonizado en el encuentro de la Euroliga del pasado jueves ante el Armani Milan. El fuerte golpe sufrido en la espalda, unido a su reciente fractura de vértebras, disparó rápidamente las alarmas.

Afortunadamente, tras una primera exploración se descartó una lesión importante. Algo que también confirmó la resonancia a la que fue sometido el jugador este viernes y que apartó cualquier problema en las vértebras. Por tanto, su presencia en el encuentro ante el Real Madrid de este domingo dependía de su evolución y de las sensaciones que tuviera en el entrenamiento de este sábado en La Fonteta. Una sesión en la que finalmente no ha participado.

Y es que Van Rossom estaba con calmantes desde el jueves debido al fuerte golpe recibido, por lo que cualquier posibilidad para este partido estaba abierta. Por suerte, sin embargo, se están cumpliendo las previsiones más optimistas y sus sensaciones son ya mucho mejores. Tanto es así que ha viajado con el resto del equipo a Madrid aunque, oficialmente, el Valencia Basket lo mantiene como duda hasta antes del encuentro.

"Todavía no ha podido entrenar, va a viajar con el equipo y veremos su evolución. Ha mejorado hoy con respecto a ayer, si mejora mañana con respecto a hoy y no vemos que exista una dolencia física importante, trataríamos de probar a última hora a ver si está en condiciones de ayudar al equipo", apuntó Txus Vidorreta, técnico del conjunto taronja. Eso sí, tras haber viajado muy mal tendrá que estar para no jugar en este encuentro tan importante para el equipo de cara a la clasificación de la Liga Endesa.