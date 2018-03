El Valencia Basket, a por todas ante el líder Real Madrid

Ganas...y muchas son las que le tiene el Real Madrid al Valencia Basket. Primero porque el título de Liga conquistado por los taronja la pasada temporada todavía escuece, y segundo por la dolorosa derrota del partido del pasado martes en La Fonteta. El equipo de Txus Vidorreta, sin nada en juego en la Euroliga, pasó por encima de los blancos complicándoles incluso su clasificación como cabezas de serie.

No es ningún secreto que la rivalidad entre ambos equipos siempre ha sido grande, aunque nunca hasta este momento había alcanzado niveles tan altos. Es por ello que cada detalle –antes, durante y después del encuentro–, se cuida al milímetro pues puede ser lo que marque la diferencia en este o futuros resultados.

Y más en un partido en el que hay tanto en juego, sobre todo para los taronja que no pueden permitirse el más mínimo despiste si quieren mantenerse en la pelea por la segunda plaza de la clasificación. Todo apunta a que la empresa será bastante más complicada que el martes pues Pablo Laso recupera a su jugador más valorado, el esloveno Luka Doncic. Eso sí, pierde por un esguince en el tobillo izquierdo al mexicano Gustavo Ayón, que será sustituido en la convocatoria por Trey Thompkins.

Pocas variaciones en el roster de Txus Vidorreta respecto al del pasado jueves en Desio. Sólo la duda de Sam Van Rossom, gran referente del equipo en las tres últimas victorias y que ha centrado toda la atención en las últimas horas después del 'susto' protagonizado ante el Armani Milan en la Euroliga.

«Todavía no ha podido entrenar, va a viajar con el equipo y veremos su evolución. Ha mejorado con respecto al viernes si mejora mañana –por hoy– con respecto al sábado y no vemos que exista una dolencia física importante, trataríamos de probar a última hora a ver si está en condiciones de ayudar al equipo», explicó Txus Vidorreta, técnico del conjunto taronja. No obstante, si finalmente se ha decidido que se desplace con el grupo, muy mal tendría que estar para no jugar un choque de estas características. Por si acaso, el preparador vasco se ha llevado a 13 jugadores y deberá realizar un descarte antes del partido.



550 para San Emeterio

Fernando San Emeterio alcanzará hoy la cifra de 550 partidos en la Liga Endesa, en el que será su encuentro número 94 con el Valencia Basket en la competición doméstica. El cántabro debutó en la máxima categoría del baloncesto español el 29 de septiembre de 2001, en un triunfo local del Fórum Valladolid ante el Caja San Fernando. Desde entonces siempre ha jugado en la ACB en una trayectoria que le llevó de Valladolid a Girona, de ahí a Vitoria y luego al cuadro taronja. San Emeterio ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas), además de ser el 26º en el ranking histórico de anotación.