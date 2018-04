Antoine Diot habla de su regreso a las pistas

Txus Vidorreta ha recuperado a casi todos los jugadores en las últimas semanas, pero sigue sin saber cuándo podrá contar con Antoine Diot, tal y como aseguró este martes el francés tras visitar junto a la jugadora Renee Bennett el Colegio Público Sant Francesc de Borja, en Llombai, con motivo de la tercera edición del Dia de L´Esport, que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso con la colaboración de la Generalitat Valenciana.

«Me siento bien y cada día voy mejor de la rodilla. Espero volver a jugar esta temporada, pero cuando te lesionas y te operas nunca sabes el tiempo que tardarás en volver, puede ser más del previsto o menos. Los especialistas dicen que todo va normal y está bien, pero no sé qué día voy a volver».

A pesar de ello, se toma su grave lesión con filosofía. «No imaginaba que mi recuperación iba a ser tan larga, fue un shock, pero esta es la vida de los jugadores, hay una fecha prevista de recuperación pero no hay que presionarse con eso si se alarga más, hay que seguir trabajando duro para volver mejor». Y para los momentos de bajón anímico, le basta solo con recordar lo que ha pasado Van Rossom para seguir luchando. «Seguro que tener un compañero como Sam, que ha pasado lo mismo que yo y ha vuelto bien, me ha ayudado. Es la misma lesión y he hablado mucho con él sobre esto, pero me apoyan todos».

Lo que más le duele es no haber podido ayudar al equipo en momentos especialmente complicados con todos los bases lesionados. «Siempre es difícil cuando no puedes ayudar al equipo pero más aún cuando son muchos los especialistas en una misma posición que se lesionan y no puedes ayudar, pero esto es así, el equipo ha hecho un gran esfuerzo toda la temporada al tener a muchos jugadores lesionados y de hecho estamos luchando por ser segundos en la Liga antes de entrar en los play-offs. Pero tenemos que pensar partido a partido y no pensar en mí, lo importante es el equipo».

Y en esta faceta de director de juego, destaca en declaraciones a SUPER el gran trabajo que está haciendo Alberto Abalde en una posición que no es la suya. «Alberto ha hecho un gran trabajo jugando de base. Es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacer porque yo no sé si había jugado mucho antes en esta posición, pero es increíble lo que está haciendo. Es joven, es bueno y está ayudando mucho».

Tal es su confianza en el equipo que se atreve a añadir que «no creo que seamos los grandes favoritos para ganar la Liga este año porque el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia también tienen grandes equipos también, pero con todos los jugadores recuperados podemos volver a ganar la Liga. Ya ganamos el primer trofeo de la temporada y creo que podemos ganar a todos aunque sea difícil». Eso sí, antes hay que cumplir otro objetivo. «Es muy importante que acabemos la Liga regular entre los cuatro primeros porque ayuda mucho jugador los primeros partidos en casa y tener el factor pista en el mayor número de eliminatorias posible. Todos los equipos salvo el Real Madrid estamos muy cerca, a una o dos victorias, pero esto no nos debe presionar y tenemos que ir partido a partido para ganar».