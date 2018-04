Vidorreta: "No he visto ninguna bronca de La Fonteta"

Txus Vidorreta, técnico del Valencia Basket, compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el UCAM Murcia. Estas fueron sus declaraciones tras el partido disputado en La Fonteta.

Valoración del partido

"Ha sido partido muy complejo. Hemos comenzado con malas sensaciones, no hemos tenido la energía que el partido requería, con muchos problemas de rebote en el primer cuarto junto a dos faltas en ataque que les ha permitido a ellos abrir diferencias. En la segunda parte hemos equilibrado el trabajo pero los errores en los tiros libres nos han penalizado en un momento importante. Ahí hubo una desconexión que les ha permitido abrir una renta de 11 puntos. Luego esa desconexión también apareció en el último cuarto con una diferencia ya insalvable pese a que el equipo ha estado peleando hasta el final"

Pitos de La Fonteta

"No me ha parecido un disgusto excesivo para el equipo. Creo que el público ha entendido muy bien que era un partido complejo. No he visto ninguna bronca aunque sí cierto descontento"

Baja de San Emeterio

"Me han dicho que es una semana. Si estas una semana parado, pensar que pueda llegar al partido del domingo se me hace difícil. Veremos a ver cual es la evolución. Y si es una semana espero que pueda jugar contra el Baskonia. Tiene una lesión muscular en el otro gemelo externo y es la quinta lesión que tiene esta temporada. Es difícil que se recupere milagrosamente en cuatro días"

Tryggvi Hlinason

"Ha jugado Dubljevic 21 minutos, y Pleiss 15 ó 16. Dubljevic ha hecho un esfuerzo enorme por ayudar sin entrenar un sólo día. No creo que como estaba el partido un jugador debutante nos pudiera ayudar. Evidentemente puedo estar equivocado, pero he hecho lo que creo que tenía que hacer para ganar el partido".

Oportunidad pérdida en la clasificación

"El tema de la clasificación está claro que no agrada perder y sobre todo porque podíamos empatar al Barcelona como terceros, pero hay que analizar más allá. Ha habido jugadores como Pleiss, Doornekamp o Thomas que han tenido un mal rendimiento y ha sido clave. Jugadores nada sopechosos de no querer ganar cada partido. Lo que realmente me preocupa es recuperar físicamente al mayor número de jugadores posible porque estamos ya en abril".

Erick Green

"Las defensas saben lo que él hace bien y es difícil encontrar situaciones si falla tres o cuatro tiros. Luego a veces ya ni lo intenta pero está trabajando siempre".

¿Cómo ves el futuro?

"Depende. Veía al equipo con chispa, alegre entrenando. Al perder de golpe a tres campeones de liga como Vives, Van Rossom y San Emeterio, ademas de reducirse la rotación y meter un sobre esfuerzo a los jugadores de siempre, el equipo ha tenido un golpe en su estabilidad mental. De nuevo volvemos a estar en el mismo problema de tantas semanas y meses. Ahora hay que intentar recuperar en estos días".

"Tenemos jugadores que durante la temporada no han tenido suerte con la salud. Soy optimista si conseguimos de una vez recuperar a jugadores de manera definitiva, si eso no sucede lo veo complejo. Si tenemos fortuna en estas semanas de recuperar jugadores y tener una rotación base y no con cinco o seis jugadores de baja o con problemas físicos, si no no conseguimos eso la ilusión que todos tenemos de hacer un gran final de temporada se resiente. Mañana estaré mejor que hoy y peor que pasado mañana. Les he dicho a los jugadores que descansen este lunes y que vengan con las pilas cargadas como el entrenador vendrá el martes. Hay que recuperar las buenas sensaciones que hace dos semanas transmitimos pero que nos han pasado factura"