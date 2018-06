"¿Balance de la Euroliga?, esfuerzo 10 y rendimiento 7"

El Valencia Basket se despidió de la Euroliga con una victoria frente al Maccabi Tel Aviv en La Fonteta que sirvió para dejar un buen sabor de boca en el último encuentro europeo de la temporada. Esta es la rueda de prensa posterior de Txus Vidorreta:



ANÁLISIS

Empezamos muy bien tras los primeros 5 minutos. Gran ritmo y control del rebote, e intentando correr todo el rato. En el segundo cuarto mejoramos los porcentajes y abrimos las primeras diferencias en el marcador. Nuestros primeros minutos en el tercer cuarto fueron fríos. Fallamos tiros abiertos y en la pintura, y Maccabi mejoró en defensa y en agresividad. Con buenos porcentajes en ataque. Pero al final siempre estuvimos por encima en el marcador y ganamos el partido con justicia.



BALANCE EUROLIGA NOTA 0-10

Esfuerzo 10. Rendimiento 7.



SERGI GARCÍA - LATAVIOUS WILLIAMS

Es evidente que necesitan entrenamientos. Ya os dije que habían entrenado bien. Los dos han ayudado al equipo y me dan la razón cuando os decía que no estaba decepcionado. Una vez han entrenado con normalidad han ayudado al equipo.

Acabar con 12 victorias esta Euroliga tan exigente, y con los problemas que hemos tenido, es de notable. El esfuerzo de jugadores y todo el equipo es de sobresaliente. Nuestra segunda vuelta y el inicio han sido sobresalientes. En noviembre nos hizo mucho daño el calendario y algunas derrotas con las que no supimos convivir. Normal porque somos un equipo campeón. En diciembre fuimos deficientes. Pero reaccionamos y acabamos 9-7, lo que dice del carácter del equipo. Esta segunda vuelta marca las bases para el futuro del club. Siento que estoy más cerca del 'Playoff' de la Euroliga que cuando debuté en ACB del 'Playoff' de la ACB. Me siento muy satisfecho pese a los muchos momentos difíciles que hemos vivido.



LESIONADOS

Vives ha vuelto de Barcelona y se siente mejor, pero no sabemos plazos. La semana que viene empezará poco a poco. Diot y Fernando están casi descartados para todo el mes. Guillem lo tiene difícil también. Es cierto que, tras esta semana, tendremos tiempo para recuperar sensaciones físicas tras una temporada tan exigente y con las tantas bajas que hemos tenido. Será importante recuperar de cara a llegar al 'Playoff' en la mejor condición para pelear por el título.



EUROLIGA MEJOR Y PEOR

El peor momento es diciembre y el mejor esta segunda vuelta que ha sido muy buena. El equipo se ha repuesto a las adversidades, con pocos hombres disponibles. El equipo ha competido a un altísimo nivel. No hay que olvidar que la clasificación se repite del año pasado. Solo cambian dos equipos de los ocho que han entrado. Necesitas mucha salud y suerte para optar a estar en la pelea por los ocho primeros. Nosotros no la hemos tenido. Empezando por el calendario. Jugamos seis partidos fuera de los nueve primeros, algo que no ha sucedido a otro equipo en dos años en Euroliga.



GANAR EUROLIGA

Agradecimiento al Valencia Basket por la oportunidad de debutar en la Euroliga. Quiero trasladar esa confianza devolviendola jugando de nuevo la Euroliga el año que viene. Necesitamos el apoyo de la afición para sacar adelante este objetivo tan complicado dadas como están las cosas ahora. Hemos perdido el colchón por culpa del físico, pero claro que quiero seguir en Valencia Basket la temporada que viene.



OTRA VEZ SAN EME

Moderación y a seguir adelante, que es lo que he hecho toda la temporada.



PARTIDO LIGA

El equipo está fatigado. Tibor ha acabado con problemas en la fascia, veremos como está. Tenemos cada vez una rotación mayor, pero aún no estamos a tope. Tenemos un partido difícil, ante un rival bien dirigido y que está jugando muy bien. El mejor rebote de la Liga y jugadores muy en forma.