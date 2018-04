Bombardeo ´taronja´ en San Sebastián

El Valencia Basket lo ha vuelto a hacer. El conjunto 'taronja' ha batido su propio récord de triples en un partido en la ACB y ha establecido la nueva marca en 22 en su victoria en la pista del Delteco GBC. El equipo de Txus Vidorreta se ha impuesto por 77-95 en un partido marcado por la facilidad anotadora desde la línea de 6,75, ante la que nada ha podido hacer el conjunto vasco por mucho que lo ha intentado. Rafa Martínez, en su partido 500 en la ACB, ha anotado cinco, los mismos que Doornekamp, los dos máximos anotadores del partido para el Valencia Basket, que con este triunfo se mantiene cuarto en la clasificación de la Liga Endesa.

Era el día de Rafa Martínez, que cumplía 500 partidos en la ACB, y ha sido él el encargado de abrir el marcador como no podía ser de otra manera, con un triple. Era el preludio de lo que estaba por venir en este primer cuarto. Los de Vidorreta han exhibido su gran potencial en el lanzamiento exterior y han arrancado el encuentro con un parcial de 0-17 gracias a triples de Doornekamp, Dubljevic y el propio Rafa Martínez, que ha acabado este primer cuarto con nueve puntos y tres de tres en triples. Una vez ha despertado el Delteco GBC ha sido Latavious Williams el que se ha dejado notar sobre el parqué, ayudando en el rebote ofensivo, para que el marcador al final del primer periodo ya fuera casi definitivo (10-31).

Y es que el Delteco GBC no tenía recursos para frenar el vendaval que se le estaba viniendo encima. El Valencia Basket había anotado ocho de los once triples que había intentado, y no iba a parar. En este segundo cuarto se han unido a la fiesta Sergi García y Van Rossom, mientras que Doornekamp, Erick Green o Dubljevic no han dejado de anotar desde más allá del 6,75. Al descanso, los 'taronja' habían anotado 14 de los 20 triples intentados para una ventaja en el marcador de 31-55. Mientras tanto, en tiros de dos, los de Vidorreta registraban un cuatro de nueve, clara evidencia de que este Valencia Basket está diseñado para el lanzamiento exterior, y que cuando está acertado es casi imposible pararlo.

Pero cuando se vive exclusivamente del triple, como en esta primera mitad, se puede morir también del triple, y un amago de ello ha vivido el Valencia Basket en el comienzo del segundo tiempo. El Delteco GBC ha cambiado la defensa, poniendo una zona ya sin nada que perder, y ha cortocircuitado a los tiradores 'taronja'. Esto ha dado un plus de confianza a los donostiarras, que gracias a un parcial de 13-0 a su favor, se han acercado de nuevo en el marcador (52-63). Solo un pequeño parcial final, culminado con un triple de Sergi García sobre la bocina del cuarto, ha vuelto a abrir distancias a favor de los de Vidorreta (54-70).

El Delteco GBC, sin embargo, no daba su brazo a torcer y con un nuevo parcial se ha acercado por debajo de lo diez puntos por primera vez en mucho tiempo (68-77). Ahí han entrado en juego las muchas faltas que habían cometido los locales, y que ha hecho que el Valencia Basket fuera mucho a la línea de tiros libres, cortando el ritmo de juego del Delteco GBC y consiguiendo puntos fáciles. Cuando ya moría el partido, los de Vidorreta han encontrado de nuevo el acierto exterior y han acabado batiendo el récord de triples en un partido ACB, superando su propia marca de 21 en esta misma pista en 2016. Doornekamp ha sido el encargado de anotar el triple 22 que pasará a la historia.



Ficha técnica interactiva