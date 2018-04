Txus Vidorreta: "Evitar al Real Madrid no es un objetivo"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, dijo que afrontan el encuentro de este jueves ante el Baskonia con el objetivo de conseguir un triunfo que refuerce sus opciones de "seguir vivos en la lucha" por la segunda posición al final de la fase regular de la Liga ACB.

En estos momentos, el equipo vasco ocupa la segunda posición con diecinueve victorias, frente a las diecisiete del Valencia Basket, que es cuarto. "Llegamos después de dos triunfos seguidos y con mucha ilusión de llamar a la puerta del segundo puesto. Entre todos, jugadores, técnicos y los 8.000 que espero que llenen la Fonteta, tenemos también que mantener la distancia que hay con el quinto", explicó en una rueda de prensa.

El entrenador vasco dijo que no se plantea este tramo final de la fase regular con el objetivo de no acabar cuarto para evitar al Real Madrid en unas hipotéticas semifinales. "Evitar al Real Madrid no es un objetivo ni ahora ni más adelante. Mientras tengamos opción, me gustaría luchar por la segunda plaza, es el objetivo más ambicioso al que podemos aspirar y no tenemos que renunciar a él. El segundo objetivo será mantenernos entre los cuatro primeros", señaló.

Respecto al Baskonia apuntó que se encuentra "en la mejor racha de resultados de la temporada, tanto en ACB como Euroliga" y recordó que es un equipo "muy completo, con gran físico en las posiciones de 'tres', 'cuatro' y 'cinco'" y que tiene además la capacidad de "imponer su superioridad atlética".

El entrenador del conjunto valenciano reconoció que "por supuesto que hay ganas" de derrotar al Baskonia tras haber sufrido dos derrotas ante el conjunto vasco desde que Pedro Martínez se hizo cargo del equipo en sustitución de Pablo Prigioni. "Estuvimos cerca de ganar en Vitoria y en casa competimos bien durante 37 minutos aunque tuvieron una victoria cómoda en cuanto a resultado. Tengo mucha ilusión porque el Valencia gane para seguir optando a la segunda plaza, no es por ganarle al Baskonia de Pedro Martinez, es porque seguimos optando a esa posición", aclaró.

Vidorreta no quiso entrar a valorar demasiado el hecho de que vayan a jugar otro partido de la ACB apenas 48 horas después de recibir al Baskonia. "No hemos tenido fortuna en Euroliga y ahora que sólo tenemos la ACB, el calendario viene también con el mazo, pero no nos ha ido tan mal en partidos en 48 horas", deslizó.

Eso sí, advirtió que "si no tenemos el resultado esperado mañana tenemos que ir muy concentrados a Zaragoza como hicimos en San Sebastián para que no se nos escape la victoria".