Ganas de revancha ante el equipo de moda

La segunda posición de la Liga regular aún es posible pero todo pasa por ganar en el partido de esta noche al Baskonia, un rival directo que supera a los taronja en dos victorias hasta la fecha.

Todo un reto para los de Txus Vidorreta, quienes no han conseguido ganar al Baskonia desde la llegada de Pedro Martínez esta temporada, con una derrota en Vitoria en la Liga Endesa y otra en la Euroliga en La Fonteta.

Y es precisamente ese aspecto el que hace que los taronja partan con un plus de motivación añadido para consolidar su posición en la zona de cabezas de serie y para seguir soñando de paso con acabar segundo o tercero, lo que permitiría evitar un hipotético cruce ante el Real Madrid en semifinales.

Algo que, sin embargo, niega Txus Vidorreta que sea el principal objetivo en este tramo final de la temporada. «Evitar al Real Madrid no es un objetivo ni ahora ni más adelante. Mientras tengamos opción, me gustaría luchar por la segunda plaza, es el objetivo más ambicioso al que podemos aspirar y no tenemos que renunciar a él. El segundo objetivo será mantenernos entre los cuatro primeros», señaló el técnico.

El Valencia Basket, eso sí, quiere hacer valer el apoyo de su público para buscar un triunfo que le permitiría mirar hacia arriba y a ser posible por cinco o más puntos para superar el basket average tras la derrota en el encuentro de la primera vuelta. Los dos triunfos seguidos la semana pasada y el récord de triples anotados en la Liga Endesa invitan también a ser optimistas, aunque delante llega el equipo de moda después de encadenar diez triunfos consecutivos.

El conjunto vitoriano no pierde en competición liguera desde el 14 de enero, cuando cayó en la pista del Iberostar Tenerife, y en caso de llevarse la victoria de la Fonteta, conseguiría la mejor racha de triunfos de la actual campaña en la Liga Endesa.

Eso sí, liderados por un Toko Shengelia que es el MVP estadístico de la competición, Kirolbet Baskonia no podrá contar en este encuentro con Jayson Granger debido a un fuerte esguince en el tobillo izquierdo, mientras que se espera que los otros jugadores que arrastraban molestias como Garino –luxación cuarto dedo mano derecha– o Huertas –muñeca izquierda– puedan disputar el partido.

Txus Vidorreta, por su parte, ha preparado el partido sin contar con el pívot alemán Tibor Pleiss, que no ha podido entrenar con sus compañeros por una fascitis plantar en el pie derecho que ya le hizo perderse el encuentro del domingo en San Sebastián. La más que probable ausencia de Pleiss se une a las ya conocidas de Fernando San Emeterio –rotura fibrilar en el sóleo izquierdo–, Guillem Vives –tenosinovitis en el tobillo izquierdo– y el lesionado de larga duración Antoine Diot.

Respecto a Pleiss, Vidorreta explicó que «Tibor no ha entrenado y no invita al optimismo para que pueda estar ni jueves ni sábado porque persistían las molestias. Veremos su evolución en las próximas 24 horas pero tenemos que contar con los diez jugadores con los que contamos más los dos jóvenes». A ello añadió que «si no tenemos el resultado esperado tenemos que ir muy concentrados a Zaragoza como hicimos en San Sebastián».