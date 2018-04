Txus, ¿echas en falta más apoyo de la grada al equipo? "Sí"

El Valencia Basket pudo dar la vuelta al partido e imponerse al Baskonia en un partido clave para seguir soñando con la segunda plaza de la Liga Endesa y Txus Vidorreta quiso poner en valor el papel de sus jugadores. Eso sí, acabó la rueda de prensa dejando un recado para la afición de La Fonteta.



Valoración inicial

Los dos equipos hemos hecho méritos para ganar, pero nosotros nos hemos llevado la victoria. Hemos hecho un gran partido como equipo, en un momento muy difícil en el segundo cuarto nos hemos mantenido vivos, pero tener que ir a la épica en abril con una plantilla corta como la nuestra es muy malo, es lo que hay que hacer en el último partido de playoff y no nos queda otra. No será fácil jugar en menos de 48 horas. Tenemos cuatro bajas y veremos si esta victoria no nos genera alguna más. Creo que es el tendón de Aquiles.



Calendario cargado

Cuando te pasa con la Euroliga parece que tienes que aceptarlo y sufrirlo, pero jueves sábado en la Liga Endesa a las 21:30, me parece que no tiene mucho sentido para preservar la salud de nuestras estrellas, no de las mías, sino de la Liga Endesa. En el fútol nadie juega jueves y sábado. Cuando hay posibilidad, independientemente de cuál sea la realidad. La ACB debería de haber tomado cartas en el asunto. Algunos partidos en menos de 48 horas se nos han dado bien y pienso en hacer un gran partido el próximo sábado, merecemos la tercera victoria en la Liga y la cuarta en ocho días.



Basket average

No sabía lo del año pasado, pero queríamos ganar para seguir teniendo opciones de ser segundos. Hemos hecho todo lo que había que hacer, pero ha habido un triplazo desde su casa que no se podía defender. Dubi, con todo el cansancio y ese instante final, le ha faltado tranquilidad para ver que Sam estaba solo y podía haber jugado el triple. Estamos mejor de lo que estábamos hace no mucho tiempo, aunque a veces no lo parezca. Estoy muy contento con los jugadores que tenemos.



Apoyo de la afición

¿Echas en falta más apoyo de la grada? Sí



Próximo rival

Tenemos enfrente un equipo que vienen con una presión importante porque se juega mantenerse en la Liga Endesa. Estamos más habituados a jugar partidos con esta premura de tiempo, pero tiene algún jugador muy en forma. Se han tenido que reinventar un poco en la posición de interior y cuentan con grandísimos jugadores de tres puntos. Son muy peligrosos, y va a ser básico mantener el tono defensivo