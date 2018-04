Ribó: "Vamos hacia la idea de la concesión por el pabellón"

El futuro pabellón del Valencia Basket parece cada día más cerca. La ciudad ganará también una instalación de lujo en la que acoger otro tipo de eventos, de ahí que las voluntades de Juan Roig y de las autoridades políticas estén cada día más cerca de concretarse en un acuerdo por los terrenos en los que debería construirse el pabellón, al lado de L'Alqueria.

Tal es así, que el propio alcalde de la ciudad, Joan Ribó, destacó tras la inauguración de las exposición 'Buenas noticias para el planeta' que «siempre he dicho que no me importa demasiado si es una concesión –a 50 años– o una venta, pero el tema del tiempo hace más fácil ir por el camino de la concesión que de la venta porque supone cambios en la programación y más complejos a nivel urbanísticos. Por lo tanto, estamos yendo hacia la idea de la concesión de una manera rápida por parte de todos los sectores, tanto el Ayuntamiento como los promotores de esta iniciativa que, insisto, es una buena iniciativa deportiva y cultural para grandes conciertos. Ya es hora que València pueda estar en el circuito de grandes conciertos, que podría ser también una inyección económica importante para la ciudad».



Ribó admite que las reuniones entre las partes son constantes, aunque también recuerda que aún no hay nada firmado y que hay que hacer las cosas rápido pero con seriedad. «Nosotros queremos que el tema del Arena se haga. Ha habido una reunión hace poco para hablar de esto. Celebramos muchas reuniones, la cosa va por muy buen camino y se tiene que hacer con la máxima velocidad posible pero también con la máxima seriedad. Aún no hay acuerdo final firmado pero vamos por buen camino. Estamos avanzando mucho pero debemos acometerlo después de un estudio serio para evitar errores como los que se cometieron en el pasado con otras grandes infraestructuras».