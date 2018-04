Sergi García: "Vuelvo a la que fue mi casa y debo estar concentrado"

El base balear Sergi García se incorporó a la plantilla del Valencia Basket tras empezar la temporada y disputar los primeros nueve partidos de la campaña en la Liga Endesa en el Tecnyconta Zaragoza. Tras concretarse su traspaso y una inoportuna lesión, Sergi debutó precisamente ante su exequipo en el partido de la jornada 16.

Este sábado visitará por primera vez la pista en la que debutó como profesional y Sergi García no duda en señalar que "aunque nosotros debemos salir igual, con la misma mentalidad, personalmente puede ser un partido especial. Vuelvo a la que fue mi casa y tengo que estar muy concentrado. Espero que las cosas salgan bien y sacar la victoria allí, y aunque tengo muy claro que va a ser un partido muy duro, espero que podamos sacarlo".

Sobre su rival de mañana, el base del Valencia Basket destacó que "no podemos confiarnos porque tienen jugadores con un nivel muy alto y aunque no hayan conseguido victorias en los últimos partidos, son un equipo que compite. Es verdad que Gary Neal está asumiento muchos galones en el Tecnyconta Zaragoza, pero tienen otros muchos jugadores con importancia que pueden también tirar del carro. Y aunque Neal sea la referencia, no nos podemos centrar solo en él aunque intentaremos hacerle una buena defensa e intentaremos ser sólidos y tratar de sacar la victoria".

