Pepe Sánchez visita L´Alqueria del Basket

L'Alqueria del Basket vuelve a llamar la atención más allá de nuestras fronteras. En este caso, se trata de Pepe Sánchez, ex jugador NBA con amplio recorrido en la competición española y europea, medalla de oro olímpica con Argentina y actualmente presidente del Bahía Basket de Bahía Blanca.

El que fuera el primer jugador argentino en jugar en la NBA visitó las instalaciones del Valencia Basket, conoció al detalle todas sus posibilidades y no dejó de interesarse por todos los eventos que se acogen. Finalizada la visita, quiso expresar su opinión al respecto. "Estando en Argentina había oído hablar de este proyecto y es una maravilla para la gente que ama el baloncesto y para los niños de la ciudad, es un verdadero sueño. Recorrerlo y verlo en persona es muy interesante para entender el proyecto más allá del primer equipo y tener una visión notable de cómo ayudar a la comunidad mediante el deporte, no solo que sea un equipo profesional, sino que tenga un impacto real" decía.

El ex jugador afirmaba que no había visto nada parecido. "No había visto nada parecido por la cantidad y dimensión y por un detalle que no es menor: siempre se hacen estas infraestructuras para profesionales y no para los niños o el basket amateur y se les da la misma calidad de materiales y pistas a la altura de los profesionales. Más allá de la dimensión y la estética me llevo ese detalle como lo más significativo. Basket de niños y niñas con las mismas herramientas que un profesional y eso tiene muchísimo impacto" analizaba.

Nadie mejor que él, con años de experiencia al máximo nivel, para analizar un proyecto tan ambicioso como el de L´Alqueria del Basket, que una vez más vuelve a demostrar que no solo es una referencia en nuestro continente, sino que impresiona también mucho más allá del territorio europeo.