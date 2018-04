El Valencia Basket renunciaría a una posible Licencia A

Varios son los equipos, entre ellos el Unicaja, que han visto en la decisión del Panathinaikos de abandonar la Euroliga una oportunidad para hacerse con su plaza en la máxima competición continental. Una licencia A a la que, con datos objetivos sobre la mano, también podría optar el Valencia Basket. Sin embargo, desde La Fonteta es algo que está descartado por una cuestión de filosofía y principios. Y es que la entidad taronja siempre se ha mostrado contraria a las licencias A defendiendo una clasificación por criterios deportivos.

«Nosotros sólo queremos participar en la Euroliga por méritos deportivos. No queremos licencias A, pero también he de decir que no nos la han ofrecido ni nos han comentado nada desde la Euroliga», explicó a SUPER Paco Raga. El consejero delegado y vicepresidente del Valencia Basket insistió en que «licencias A no queremos. Siempre hemos luchado por la clasificación por méritos deportivos y sería una contradicción que ahora nos la ofreciesen y la aceptáramos. Debemos mantener nuestro criterio pues es una postura que va en beneficio de todos y no solamente pensando en nosotros».

Raga habla siempre en el supuesto de que se produjera esa posibilidad pues «realmente no sé hasta que punto va a perder esa licencia A el Panathinaikos. Creo que está tensando la cuerda, pero pienso que no se producirá esa vacante». «Han dicho que se van pero también dijeron que iban a hacer una encuesta a todos sus aficionados sobre este asunto. Sin embargo, nadie sabe de esa encuesta ni de los resultados de esa encuesta. Dicen muchas cosas pero, la verdad es que todavía es equipo de Euroliga», continuó con rotundidad el dirigente del Valencia Basket.

Paco Raga reconoció que estar cada año en la Euroliga es algo fundamental para el crecimiento del club, pero de nuevo reivindicó dejar a un lado las licencia A de una vez por todas. «Para nosotros es clave, está claro, pero queremos que la Euroliga llegue un día al punto de hacer ascensos y descensos entre la Euroliga y la Eurocup. Eso sería algo muy lógico y que potenciaría mucho la Eurocup. Todo sería por méritos deportivos».

Una idea que el propio Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, ya hizo pública en este periódico hacemás de un año, y que el propio Raga confirma con cierta resignación. «Eso es algo que está en mente ya desde 2014, lleva mucho tiempo queriéndose hacer pero ponerlo en práctica es lo que está costando», indicó. Es más, el consejero delegado del Valencia Basket fue más allá y se atrevió a pronosticar que «eso es el futuro, lo digo con toda seguridad. Y eso es lo que esperamos desde el Valencia Basket. Los ascensos y descensos entre la Euroliga y la Eurocup aseguraría las dos mejores competiciones de Europa».

En este sentido, y aunque está previsto ampliar la competición a 18 equipos para la temporada 2019/20, Paco Raga avanzó que «en un año o año y medio pueden cambiar mucho las cosas». Signo inequívoco de que en el seno de la máxima competición continental se avecinan cambios importantes de cara al futuro. Los ascensos y descensos están cada vez más cerca, algo que va en consonancia también por la visión europea del deporte. Muy diferente, por ejemplo, a la que hay en Estados Unidos.