Van Rossom: "Nunca es agradable que tu propia afición te esté pitando"

Sam Van Rossom tiene ya en mente el encuentro de este fin de semana ante Unicaja (domingo 22, 18:30h, Fonteta, #0), y destacala importancia del mismo para el objetivo de ser cabeza de serie en el Playoff: "Si ganamos el domingo, tendríamos casi asegurado el factor cancha en el Playoff, que para el equipo creo que es muy importante. No hay ninguna duda de que el partido del domingo es muy importante para nosotros".

El director de juego belga considera que el encuentro del domingo "va a ser un partido muy igualado. Ellos vienen también sabiendo lo que se juegan. En las últimas dos semanas han ganado dos partidos que fueron muy difíciles pero los han acabado sacando tanto fuera de casa como en casa. Creo que van a venir muy preparados, tanto como nosotros, y va a ser un partido muy duro y muy igualado. Unicaja tienen jugadores que pueden hacer un poco de todo. Son un muy buen bloque, tiene a Carlos Suárez que hace de todo, tienen a Nedovic, jugadores en posiciones interiores como Augustine, los bases tanto Alberto Díaz como McCallum son buenos jugadores. Todos los son y en cada posición tienen calidad para dar puntos al equipo pero también para hacer las cosas que no se ven en las estadísticas".

En un enfrentamiento tan igualado, el factor pista se plantea como un elemento decisivo. Es por ello que Van Rossom espera que el público de la Fonteta sea el sexto jugador, especialmente en los momentos delicados del encuentro y después de que Txus Vidorreta admitiera públicamente que echaba en falta más apoyo: "En el partido contra Baskonia nuestra gente nos ayudó mucho. Espero que nos apoyen como lo saben hacer, en los momentos difíciles también. Ahí el equipo necesita un empujón desde la grada y creo que la semana pasada la Fonteta nos ayudó. Nunca es agradable que tu propia afición te esté pitando, no creo que esto ayude al equipo, al contrario, nos mete más presión. Si la afición nos da su apoyo en los momentos difíciles, eso nos va a ayudar muchísimo más".

A nivel personal, el base belga destaca que "me encuentro físicamente bien, está claro que para pillar la forma de antes de la lesión cuesta un poco y aún me falta un poco de ritmo. Pero creo que vamos por el buen camino y me encuentro bien. Así que seguiré trabajando en los entrenamientos para pillar el ritmo de los partidos y ojalá pueda estar lo antes posible con el mismo nivel que antes".